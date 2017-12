Zwei abgetrennte Finger und Beinverletzungen: Bahnmitarbeiter haben einen 30-jährigen Bremer neben einem Rangiergleis im Güterbahnhof in Bremen gefunden, das teilte die Bundespolizei am Montagmittag mit. Die Ursache seiner Verletzungen sei noch unbekannt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der junge Mann soll alkoholisiert und desorientiert gewesen sein, als er am frühen Montagmorgen um 4.20 Uhr gefunden wurde. Er äußerte sich aber nicht, wie er auf die Gleise am Mählandsweg in der Nähe des Hauptbahnhofes geraten war. Angeblich sei der 30-Jährige am Eisenbahnausbesserungswerk Bremen-Sebaldsbrück unterwegs gewesen. Doch dies ist rund zehn Kilometer entfernt, wie die Bundespolizei vermerkt.

Die Verletzungen könnten von einem durchfahrenden Zug verursacht worden sein. Ebenso sei nicht auszuschließen, dass er auf einen haltenden Zug gestiegen sei und am Rangierbahnhof heruntergefallen war.

Ein Diensthund der Bundespolizei wurde eingesetzt, um die abgetrennten Finger zu finden, ohne Erfolg.

Die Ermittler gehen aufgrund der Nachtzeit und des nicht einsehbaren Geländes davon aus, keine Zeugenhinweise zu erhalten. Das Ergebnis des Alkoholspiegels des 30-Jährigen stehe noch aus. Die Bundespolizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. (wk)