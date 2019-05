Justizbeamte führen einen der vier Angeklagten zum Prozessauftakt gegen falsche Polizisten am 21. März in den Gerichtssaal. (Carmen Jaspersen/dpa)

Wieso er die üblen Betrügereien mitgemacht hat? Heute könne er sich das selbst nicht mehr erklären, sagt der Angeklagte. Während er spricht, schaut der 25-Jährige nicht die Richter an, sein Blick ist starr auf seine vor ihm liegenden Aufzeichnungen gerichtet. Als ob er Halt sucht für die nächsten Sätze: „Was ich getan habe, kann man nicht entschuldigen. Ich schäme mich absolut und bereue das jeden Tag.“

Der Mann ist einer von vier Bremern, die wegen bandenmäßigen Betrugs vor dem Landgericht stehen. Mit der Masche „falscher Polizist“ sollen sie alte Menschen um Millionenbeträge gebracht haben. Einer hat bereits ein Geständnis abgelegt. Doch der ist als „Abholer“ nur das kleinste Rädchen in der Betrugsmaschinerie. Er hat die Beute abgeholt, die die Betrüger ihren Opfern zuvor telefonisch mit erfundenen Geschichten über drohende Überfälle abgepresst hatte. Und er hatte keinen direkten Kontakt zum mutmaßlichen Kopf der Bande in Bremen, einem 30-jährigen Unternehmer. Der hat zu Prozessbeginn alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und schweigt seither.

Bei dem 25-Jährigen ist das anders. Er gilt innerhalb der Betrügerbande als die Nummer 2, er hatte tiefe Einblicke in die Struktur der verbrecherischen Organisation. Auch er will reinen Tisch machen. Will, wie er sagt, dazu beitragen, den Fall aufzuklären und künftige Straftaten zu verhindern. Einen ganzen Prozesstag lang dauert sein Geständnis, in dem er den 30-Jährigen neben sich auf der Anklagebank schwer belastet.

Vom Studenten zum Geschäftsführer

Der Angeklagte beschreibt, wie er sich Schritt für Schritt immer tiefer in die betrügerischen Unternehmungen verwickelte. Angefangen hatte alles mit einem Praktikum in der Spedition des Hauptangeklagten, ein Praxissemester anlässlich des Studiums des 25-Jährigen. Anschließend arbeite er gelegentlich weiter in der Firma. Etwa ein Jahr später, das Studium war so gut wie beendet, bot ihm sein Chef dann den Posten des Geschäftsführers in seiner Firma an, erzählt der 25-Jährige. Ihm sei da schon klar gewesen, dass in dem Betrieb auch dubiose Geschäfte abgewickelt wurden. „Andererseits war ich froh über das Angebot, fühlte mich auch geschmeichelt.“ Außerdem habe sein Chef mit seinen „dicken Autos“ nach außen den Eindruck eines erfolgreichen Geschäftsmannes gemacht. „Das war schon verlockend.“

Er nahm den Job an, wurde als Geschäftsführer der Spedition ins Handelsregister eingetragen. Er habe sehr viel gearbeitet – die Firma beschäftigte mehr als zwei Dutzend Lkw-Fahrer –, aber auch schnell gemerkt, was alles nicht mit rechten Dingen zuging. Auch das anfänglich gute Verhältnis zu seinem Chef sei gekippt, bis hin zu lautstarken Auseinandersetzungen. „Er ist dann völlig ausgerastet und hat mich übel beschimpft." Einmal habe der 30-Jährige sogar ein Messer geholt und damit gedroht, ihm einen Finger abzuschneiden. „Ich habe vor ihm gekniet, geheult und um Gnade gewinselt.“

Im Frühjahr 2018 habe ihm sein Chef dann erzählt, dass er in Istanbul ein Callcenter eröffnet habe, um von dort aus Betrügereien zu begehen. Mit im Boot zwei Bekannte, die zuvor bereits in einem Callcenter in Izmir als falsche Polizisten gearbeitet hatten. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Abholer dorthin zu lotsen, wo sie die von den Opfern deponierten Wertgegenstände abholen sollten, beschreibt der Angeklagte seine Funktion innerhalb der Bande. 470.000 Euro an einem Glascontainer, 210.000 Euro hinter einer Mülltonne, 20.000 Euro auf einer Baggerschaufel ...

40 Prozent für die falschen Polizisten

Er habe anschließend die Beute entgegengenommen und an seinen Chef weitergereicht, der den direkten Kontakt zu Abholern vermieden habe. In seinem Büro habe der Chef die Beute dann auf unterschiedliche Stapel verteilt. Nach Abzug des Lohns für die Abholer, in der Regel 500 Euro, habe die Aufteilung 60:40 gelautet – 60 Prozent für seinen Boss sowie den Chef des Callcenters in Istanbul, 40 Prozent für die sogenannten Mediatoren, die Männer, die sich am Telefon gegenüber ihren Opfern als Polizisten ausgeben. Gehörten Goldbarren, Münzen oder Schmuck zur Beute, habe er den Auftrag bekommen, am nächsten Tag zu einem Goldhändler in Bückeburg zu fahren.

Er sei erwachsen gewesen und habe sich anfangs aus freien Stücken dafür entschieden, mitzumachen, betont der Angeklagte. „Ich will mich da nicht rausreden.“ Doch als er die Firma schließlich doch verlassen wollte, sei die Situation mit seinem Chef eskaliert. „Er hat mich bedroht, bespuckt, mit Gegenständen beworfen.“ Doch selbst dies sei erst der Anfang gewesen. Als er nach dem Streit nicht mehr zur Arbeit gegangen sei, habe der 30-Jährige ihn massiv unter Druck gesetzt – „Warte, was ich dir und deiner Familie antue!“ – und ihn mit regelrechtem Telefonterror überzogen. Letztlich sei er aus Angst um sich und seine Familie in die Firma zurückgekehrt und habe dort bis zu seiner Festnahme im Herbst 2018 weitergearbeitet.

Seither sitzt der 25-Jährige wie sein ehemaliger Chef in Untersuchungshaft. Und zahlt dort nach eigenem Angaben den Preis für sein Geständnis. Aus dem Lager seines ebenfalls dort einsitzenden ehemaligen Chefs gebe es ständige Hetzereien und Beleidigungen. Von der Sorge der Behörden, dass es dabei nicht bleibt, zeugen die schwerbewaffneten Polizisten, die nach wie vor an jedem Verhandlungstag im Landgericht auftauchen.

Zur Sache

Smartphone geknackt

Die Polizei hat das Smartphone des Hauptangeklagten im Betrugsprozess um vier falsche Polizisten geknackt. Die ausgelesenen Daten wurden allen Prozessbeteiligten, also den Richtern, den Staatsanwälten sowie den Verteidigern der Angeklagten zur Verfügung gestellt. Auf die kommt nun viel Arbeit zu. Bilder, Videos, Chats, Kontakte, E-Mails, Audiodateien, andere Dokumente – auf 148.400 Dateien kam einer der Anwälte nach einer ersten kurzen Sichtung des Beweismaterials.