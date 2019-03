Eine 17-Jährige ist in Bremen-Gröpelingen von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche wollte ersten Erkenntnissen zufolge am Freitagabend bei roter Ampel eine Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen eines 51-jährigen Mannes erfasste die 17-Jährige daraufhin an einer Kreuzung. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt. Die Jugendliche wurde in einer Klinik notoperiert, so die Polizei. Die 17-Jährige schwebe weiterhin in Lebensgefahr, hieß es weiter.

Weiterer Unfall in der Altstadt

Auch in der Altstadt kam es zu einem Unfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer: Als ein 30-jähriger Autofahrer von der Balgebrückstraße in Richtung Osterdeich fuhr, stieß er frontal mit dem 18-jährigen Radler zusammen. Der Mann stürzte zu Boden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (0421) 362 14850 zu melden. (jfj/dpa)