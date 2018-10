In Vegesack hat es das erste Hochwasser in diesem Herbst gegeben. (Albrecht-Joachim Bahr)

Sturmflut und schwere Sturmböen an der Küste – die Warnung, die der Deutsche Wetterdienst am Dienstag herausgegeben hatte, klang auch für Bremen und den Freimarkt nicht gut. Doch am Dienstagmittag gab der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen als Veranstalter Entwarnung: "Aufgrund der Wetterprognosen für die Zeit bis zum Veranstaltungsende um 23 Uhr sind keine Einschränkungen erforderlich."

Für Unwetterwarnungen, sagte Marita Wessel-Niepel, Chefin der Verwaltungsabteilung für Gewerbe- und Marktangelegenheiten, gebe es beim Referat Sonderbau ein Sicherheitskonzept, das speziell sogenannte fliegende Bauten wie Karussells und Zelte in den Blick nehme. Mindestens bis Donnerstag soll es laut Wetterdienst im Norden windig bleiben. Für Bremen gilt bis Mittwochmittag eine amtliche Warnung vor Windböen. Erwartet werden am Mittwoch Böen der Stärke sieben und zudem Regen bei um die 12 Grad. Die Schauer sollen aber zum Abend hin nachlassen. Auch am Donnerstagvormittag ist es zunächst trocken, ab dem Mittag soll es wieder leicht regnen, informiert wetter.com.

Weserpromenade unter Wasser

"Sieglinde" heißt das Sturmtief, das vor Island entstanden ist und das Wasser derzeit in die Weser drückt. In Vegesack und am Osterdeich sorgte der Herbststurm dafür, dass das Wasser die Weserpromenade flutete. Spaziergänger holten sich jedenfalls am Nachmittag nasse Füße. Der Fährverkehr zwischen Vegesack und Lemwerder musste gegen 15 Uhr für kurze Zeit ausgesetzt werden, bis die Pegelstände wieder sanken. (jr/mbr/var)

Hochwasser stoppt den Fährverkehr Vegesack-Lemwerder. (Albrecht-Joachim Bahr)

++ Diese Meldung wurde am 23.10 um 22.02 Uhr aktualisiert. ++