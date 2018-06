Auf der Autobahn 1 sind am frühen Dienstagmorgen zwei Lkw ineinandergekracht. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall in Höhe Mahndorfer See. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück ist derzeit voll gesperrt.

Einer der Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten ihn aus seinem Führerhaus befreien. Zudem fing sein Fahrzeug Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Jedoch qualmt es derzeit immer noch. Derzeit wird ein Feuerwehrkran aufgebaut, der den Lkw anheben. Die Autobahn wird daher noch mindestens bis 9.30 Uhr gesperrt sein.

Die Gegenfahrbahn war nach Polizeiangaben ebenfalls kurzzeitig gesperrt, ist nun aber wieder befahrbar. Derzeit staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.