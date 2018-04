Am Mittwochvormittag fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 27 an einem Stauende auf einen Sattelschlepper auf, teilte die Polizei mit. Seine 69 Jahre alte Frau sei bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter. Auch ihr Mann kam schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus

Das Ehepaar fuhr in Richtung Cuxhaven, als es aus bisher unbekannten Gründen in Höhe der Anschlussstelle Industriehafen ein Stauende übersehen haben soll und gegen einen LKW fuhr. Der 39-jährige Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt.

Die Autobahn musste zunnächst voll- und anschließend teilweise gesperrt werden. Gegen Mittag waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar. (jfj)