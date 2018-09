Drogenkontrolle ist Schwerstarbeit ‒ vor allem, wenn die mächtigen Stahltüren der Container klemmen. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Es gibt Momente bei der Suche nach geschmuggelten Drogen, da bekommen selbst erfahrene Zoll-Mitarbeiter wie Chris kalte Füße. Montagmorgen, ohnehin ein eher kühler Tag, und dann auch noch dieser Container, der kontrolliert werden soll. Hühnerfleisch aus Brasilien. Tiefgefroren, natürlich, wie sollte es anders sein. Chris macht ein paar vorsichtige Schritte in den Container hinein, dann dreht er um und ist blitzschnell wieder draußen. Der eiskalte Boden des Stahlkastens ist einfach zu viel für den 13-jährigen Jack Russell Terrier.

Wirklich nur gefrorenes Huhn aus Brasilien? Drogenspürhund Chris und sein Führer Andreas Wortmann bei der Kontrolle im Container. (Frank Thomas Koch)

Hundeführer Andreas Wortmann hat ein Einsehen und hebt Chris oben auf die Kartons mit dem Hühnerfleisch. Sofort ist der Terrier in seinem Element. Die Nase dicht über die in Plastik eingeschweißte Fracht fegt er durch den Container, schnüffelt hier, schnüffelt da. „Wenn er etwas findet, fängt er an zu kratzen“, erklärt Sybille Gradistanac, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Bremen.

Alte Schule, sozusagen. Chris mit seinen 13 Jahren ist unter den knapp 20 Diensthunden des Zolls ein Veteran. Seine Nachfolger wurden anders ausgebildet. Sie zeigen ihren Fund passiv an, erstarren zur Salzsäule. Das dient in erster Linie dem Schutz der Ware, aber auch dem Hund selbst. Nicht gut für ihn, wenn er nach einem Päckchen schnappt, in dem sich reines Kokain befindet.

Parallel zu Chris sucht Wortmann den Container mit einer Taschenlampe ab. Fehlt irgendwo ein Karton? Gibt es Lücken oder Hohlräume, in denen Taschen platziert werden könnten? „Wenn die Drogen irgendwo mitten in der Fracht versteckt wären, hätten wir so natürlich keine Chance, sie zu finden“, sagt Tim Spreckelsen, beim Hauptzollamt Bremen Leiter des für Kontrollen zuständigen Sachgebiets C. Aber darum geht es nicht bei dieser Art von Kontrollen. Andreas Wortmann und Chris suchen nach Rip-Off-Schmugglern.

So nennt der Zoll die Methode, bei der Taschen mit Drogen oder anderem Schmuggelgut im Inneren des Containers nahe der Tür abgestellt werden. Im Gegensatz zum Drop-Off – die Drogen werden über Bord geworfen – und dem regelrechten Verbauen von Drogen innerhalb der Fracht oder in den Wänden beziehungsweise dem Boden des Containers.

Die Rip-Off-Methode

Vorteil der Rip-Off-Methode ist der schnelle Zugriff auf die Drogen. Der Kontaktmann muss am Zielort den Container nur noch kurz öffnen und sich die Tasche greifen. In der Regel zeuge hinterher nicht einmal eine aufgebrochene Plombe von dieser Tat, erklärt Spreckelsen. „Ist alles vorbereitet. In der Tasche mit den Drogen liegt schon eine gefälschte Plombe. Da sieht man hinterher nicht, dass da einer dran war.“

Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas gilt als Hotspot für Drogenschmuggel. Seit 2015 ist die Suche nach Drogen ein Schwerpunkt der Zollkontrollen. Mit Erfolg: Mehr als zwei Tonnen Kokain wurden zwischen 2016 und heute gefunden. Der größte Fang gelang dabei im vergangenen Jahr, als mithilfe der Terminalmobilen Röntgenanlage (Artikel links) auf einen Schlag 1,1 Tonnen Kokain entdeckt wurden. Und auch für 2018 stehen bereits wieder vier Funde mit mehreren Hundert Kilo Kokain zu Buche.

Dies seien durchaus Erfolge in bemerkenswerter Größe, sagt Stephan Meyns, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg. Zumal, wenn man bedenke, dass das sehr reine Kokain aus Südamerika vor dem Verkauf in Europa noch ungefähr auf die dreifache Menge gestreckt werde. Und dass ein Gramm dieses gestreckten Kokains auf der Straße dann mit durchschnittlich etwa 60 Euro gehandelt werde. Trotzdem seien die jüngst aus dem Verkehr gezogenen Drogen nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Uns ist klar, dass das nur ein Bruchteil der Drogen ist, die in Europa auf dem Markt sein müssen.“

Damit sind die anderen großen Containerhäfen wie Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg angesprochen. Doch schon allein die unglaublichen Dimensionen des Warenverkehrs, der über Bremerhaven läuft, verdeutlichen die Probleme bei der Suche nach Drogen. Fast fünf Kilometer lang ist die Stromkaje und damit der längste zusammenhängende Kai Europas. 5,5 Millionen Standardcontainer werden jährlich in Bremerhaven umgeschlagen, viele davon bleiben nur Stunden, bis sie weiterverschifft oder mit der Bahn abtransportiert werden. Aus Südamerika, wo sich mit Kolumbien, Peru und Bolivien die drei Länder befinden, in denen die Koka-Pflanze angebaut wird, kommen jährlich mehrere 100 000 Container.

Demgegenüber stehen die 46 Kontrollbeamten des Sachgebiets C von Tim Spreckelsen. Sie arbeiten in drei Schichten, rund um die Uhr, aber mehr als 40 kontrollierte Container am Tag sind trotzdem nicht drin. „Natürlich sind wir limitiert“, räumt Stephan Meyns ein. „Aber jeden Container, den wir als hochrisikobehaftet einschätzen, können wir kontrollieren.“ Das Stichwort für Tobias Rein, der das Team „Risikobewertung“ des Zolls leitet. Um eine handhabbare Zahl zu kontrollierender Container zu haben, muss selektiert werden. „Also schätzen wir ein, wie hoch das Risiko eines zollrechtlichen Verstoßes bei bestimmten Containern ist.“

Risikobewertung

Die Terminalbetreiber werden über die ausgesuchten Container informiert und müssen sie in eine spezielle Kontrollfläche im Freihafen bringen. Dort gelten sie als solange gesperrt, bis sie kontrolliert und wieder freigegeben werden. In der Regel eine Sache von wenigen Stunden. Bei aller Notwendigkeit zur Kontrolle – „wir können hier nicht den ganzen Hafen lahmlegen“, betont Spreckelsen. Und erinnert daran, dass es nicht die im Hafen tätigen Unternehmen sind, die die Drogen schmuggeln. „Deren Container werden als Transportmittel genutzt.“

Über die Risikoparameter bei der Auswahl der Container schweigt sich Tobias Rein erwartungsgemäß aus. Doch dass dabei vor allem die Frage, woher und über welche Routen die Container kommen, sowie die Art der Fracht eine Rolle spielen, liegt auf der Hand. Anders ausgedrückt: Container mit Obst aus Südamerika sind für den Zoll derzeit von Haus aus mit einem gewissen „Grundrisiko“ behaftet.

Andererseits wissen das natürlich auch die Drogenschmuggler und stellen sich darauf ein. „Das hat schon was von Katz- und Mausspiel“, sagt Stephan Meyns. Bei dem der Zoll der Lage allerdings immer hinterherlaufe. „Wir wissen, das Kokain kommt nach Europa. Aber wie? – Das ist die Preisfrage“, ergänzt Tim Spreckelsen. Der Container mit dem Hühnerfleisch ist überprüft. „Alles gut, kann wieder zu“, sagt Wortmann und weiter geht’s zum nächsten Container auf seiner Liste. Muschelfleisch aus Chile diesmal, und – schlechte Nachrichten für Chris – wieder gefroren. Doch der Terrier hat Pause, denn erst mal geht nichts. Die Stahltüren des Containers lassen sich nicht öffnen. Verzogen, verklemmt, verrostet, irgendwas ist immer. Andreas Wortmann rückt mit einem Vorschlaghammer an. „Die Kontrollen sind körperliche Schwerstarbeit“, sagt Tim Spreckelsen.

Verdächtige Hohlräume

Während der Kontrollbeamte und eine Kollegin versuchen, die Doppeltür des Containers aufzuwuchten, widmet sich ihr Kollege Volker Hilger der Rückseite des Stahlbehälters. Hier ist die Elektrik des Kühlcontainers untergebracht. Jede Menge Hohlräume. Nicht groß, aber allemal groß genug, um dort ein 30-Kilo-Paket Kokain zu verstecken. Routiniert beginnt Hilger, der auf einer Leiter steht, die Kühlklappe aufzuschrauben. Auch die Klappe leistet Widerstand, aber nach einem gezielten Ruck mit dem Stemmeisen lässt sie sich abnehmen. Hilger leuchtet die Hohlräume dahinter aus. Aber auch hier ist alles in Ordnung.

Und so geht es auch die nächsten Stunden weiter. Egal ob Kühlcontainer mit Hühnerleber, Bananen und Muscheln oder konventionelle Container mit Ananassaft, Sperrholz oder Landmaschinen – was immer Andreas Wortmann und seine Kollegen in dieser Schicht kontrollieren, gefunden wird nichts. So wie fast immer, unterstreicht Tim Spreckelsen einen wichtigen Faktor, der die Arbeit des Sachgebiets C bestimmt. Fündig werde man nur etwa drei-, viermal im Jahr. Keine besonders motivierende Quote. Trotzdem gelte es, konzentriert bei der Sache zu bleiben. Und so brauchen denn die Kontrolleure vom Zoll neben Erfahrung, Bauchgefühl und Glück vor allem eines bei ihrer Arbeit: Durchhaltevermögen.