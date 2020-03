Feuer im Reihenmittelhaus

Schwerverletzter bei Brand in Bremen-Gröpelingen

Jan-Felix Jasch

In der Nacht zu Donnerstag brannte es in einem Reihenhaus in Bremen-Gröpelingen. Ein 76-Jähriger wurde schwer verletzt.