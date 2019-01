Die Polizei hat einen 21-Jährigen nach einer Messerstecherei in Bremen-Osterholz festgenommen. (dpa)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Bremen-Osterholz zu einem schweren Streit zwischen zwei Männern. Ein 21-Jähriger ging an der Haltestelle "Düsseldorfer Straße" auf einen 22-Jährigen mit einem Messer los und verletzte diesen schwer. Zuvor waren sie beim Verlassen einer Straßenbahn verbal aneinander geraten. Die beiden Männer sollen sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bremen gekannt haben. Als Motiv kommt eine Auseinandersetzung im persönlichen Bereich in Betracht.

Das Opfer schwebt derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Dem Täter gelang es vom Tatort zu flüchten. Durch umfangreiche Ermittlungen und eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Spezialeinsatzkräfte den Gesuchten einen Tag später in Bremen-Osterholz festnehmen. Gegen den Mann wurde bereits ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in der JVA Bremen. (ema)