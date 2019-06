Großteil tödlicher Badeunfälle passiert an ungesicherten Stellen in Seen und Flüssen. (Rolf Vennenbernd /dpa)

Mit den ersten heißen Tagen im Jahr beginnt traditionell die Freibadsaison. Doch der Sprung ins Wasser ist nicht immer ungefährlich. So ertranken nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im vergangenen Jahr allein in Bremen neun Menschen, darunter vier Kinder. Auch in diesem Jahr starb bereits ein elfjähriger Junge bei einem Badeunfall im Silbersee bei Stuhr. Die Bremer Bäder GmbH weist daher nun mit einem Aushang verstärkt darauf hin, dass unbegleitete Minderjährige ab acht Jahren einen Schwimmausweis vorlegen müssen, um Eintritt in die Hallen- und Freibäder zu erhalten. Kinder unter acht Jahren können die Badeanstalten nur in erwachsener Begleitung besuchen.

Das Vorzeigen des Schwimmpasses soll verhindern, dass sich Nichtschwimmer ohne Aufsicht in Gefahr begeben. Diese Regelung ist laut Laura Schmitt von der Bremer Bäder GmbH keine neue Maßnahme und dient bereits seit Jahrzehnten der Sicherheit der Badegäste. Dennoch hat die hohe Zahl der Badetoten im vergangenen Jahr die Dringlichkeit des Themas verschärft. Denn gerade bei den unter 20-jährigen ist die Zahl der Ertrunkenen 2018 laut DLRG stark angestiegen, deutschlandweit um 38 Prozent.

Mehr zum Thema Sicherer Badespaß Mobile Schwimmschule in Bremen eröffnet Die Bürgerstiftung Bremen will mit kompetenten Partnern etwas gegen die hohe Quote der Kinder, die ... mehr »

Der überwiegende Großteil tödlicher Badeunfälle passierte dabei an ungesicherten Stellen in Seen und Flüssen. Dennoch ist man auch bei den Bremer Bädern wachsam: „Die Kollegen müssen schon ab und zu mal ins Wasser springen, um jemanden herauszuholen“, sagt Laura Schmitt gegenüber dem WESER-KURIER. Hauptursache dafür seien nachlässige Eltern, die sich nicht ausreichend um die Sicherheit ihrer Kinder kümmerten.

Frühschwimmer nicht ausreichend

Den Schwimmausweis erhält man automatisch bei Ablegen des Bronze-Abzeichens. Der Frühschwimmer, auch als Seepferdchen bekannt, reicht hierfür nicht aus. Tatsächlich sind sich Sport-Experten weitestgehend einig, dass das Seepferdchen ein Kind noch nicht als sicheren Schwimmer qualifiziert. Das Abzeichen dient eher als Nachweis, dass sich eine Person auf einer Strecke von 25 Metern überhaupt über Wasser halten kann. So überrascht es nicht, dass laut einer Forsa-Umfrage von 2017 nur 59 Prozent der Eltern ihr Grundschulkind als sicheren Schwimmer einschätzten – obwohl 77 Prozent der Befragten angaben, das Kind habe das Seepferdchen bereits absolviert.

Zum Beginn der diesjährigen Badesaison rief auch die DLRG zu verstärkter Vorsicht auf. Sprecher Achim Wiese mahnte in Hannover die Einhaltung einfacher Regeln an. Besonders das Baden unter Alkoholeinfluss könne zum Verlust der Orientierung führen und so schwerwiegende Unfälle verursachen. Das Schwimmen in Gewässern mit regem Schiffsverkehr bedinge ebenfalls häufig gefährliche Situationen. Auch die Politik hat sich des Themas angenommen: So sollen in Bremen ab 2021 schon die Zweitklässler Schwimmunterricht an den Grundschulen erhalten. Auch die effektive Schwimmzeit während des Unterrichts wird von 30 auf 45 Minuten erhöht. Hintergrund dieser Regelung ist eine Initiative der Grünen, die entsprechende Maßnahmen gemeinsam mit der SPD beschlossen haben.