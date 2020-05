Seit gestern ist die Badesaison in Bremen eröffnet. Die DLRG, die die Bremer Badegewässer überwachen wird, warnt vor den Risiken beim Schwimmen. (Daniel Stöckel)

Das Wetter taugt zwar noch nicht wirklich zum Sonnenbaden am See, dafür müssen vor allem die Temperaturen noch um einiges zulegen. Dennoch: Seit diesem Freitag ist die Badesaison im Land Bremen offiziell eröffnet. Bis zum 15. September werden damit auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Bremer Landesverbands der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an den überwachten Gewässern im Einsatz sein.

Auch wenn dieser Saisonstart wegen der Corona-Pandemie nicht verschoben werden musste, gibt es dennoch einige Besonderheiten, die Schwimmer beachten sollten: Die Wachen seien zwar wie gewohnt besetzt, bis auf Weiteres seien aber keine Einsatzkräfte als Streifen an den Badestellen unterwegs. „Aus den Wachen und von den Rettungsbooten wird das Geschehen im Wasser überwacht und die Rettungswache nur anlassbezogen verlassen. Im Notfall können die Rettungsschwimmer wie gewohnt angesprochen werden. Auch über den Notruf 112 kann Hilfe geholt werden“, heißt es in einer Mitteilung. An den Badestellen gelten die Abstandsregeln.

Auf Risiken achten

Martin Reincke, Präsident der Bremer DLRG-Lebensretter, weist angesichts des Saisonstarts auch auf die Risiken hin: Ungeübte Schwimmer sollten sich auf die zum Schwimmen gekennzeichneten Bereiche beschränken, darüber hinaus gebe es entsprechend eingezäunte Nichtschwimmerbereiche. Grundsätzlich gelte, dass Eltern auf ihre Kinder achten müssten, auch wenn diese bereits das Bronze-Abzeichen hätten. Kinder mit Seepferdchen-Abzeichen seien auf keinen Fall sichere Schwimmer und sollten sich immer in den Nichtschwimmerbereichen aufhalten. Reincke: „Überschätzung der eigenen Fähigkeiten führt schnell zu lebensgefährlichen Situationen.“ Dies gelte für alle Altersklassen. 2019 sind laut DLRG zwei Menschen im Land Bremen ertrunken, zehn Schwimmer wurden durch DLRG-Einsatzkräfte vor dem Ertrinken gerettet. Eine Übersicht zu überwachten Badestellen gibt es unter bremen.dlrg.de.

Wann auch die Freibäder in Bremen öffnen, soll laut David Lukaßen, Sprecher des Sportressorts, am Dienstag Thema im Senat. „Die einzelnen Bäder sind bereits dabei, entsprechende Hygienekonzepte für den Betrieb zu erarbeiten.“