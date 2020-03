Immer mehr Bremer Schulen bekommen ­Mobilbauten. (Frank Thomas Koch)

Für das kommende Schuljahr werden an fünf weiteren Bremer Grundschulen Mobilbauten benötigt. Die Bildungsbehörde rechnet damit, dass es in diesem Jahr 29 Grundschulklassen mehr geben wird als ­zuletzt. Die Zahl der Kinder steigt schon länger in Bremen. Die Schulcontainer werden ­gebraucht, weil der Platz in den bisherigen Schulgebäuden nicht ausreicht und Neu­bauten nicht rechtzeitig bis August fertig ­würden.

Für 23 der zusätzlichen 29 Klassen gibt es der Behörde zufolge noch Räume in den bestehenden Schulgebäuden. Doch für die restlichen sechs zusätzlichen Klassen werden Container gebraucht. Die fünf Mobilbauten sollen aufgestellt werden an der Schule Kirchhuchting, der Schule Osterholz, der Schule an der Witzlebenstraße, der Schule am Weidedamm und an einer Dependance der Schule Arsten, die an der Carl-Katz-Straße liegt. Jeder der fünf Container soll drei bis vier Schul- und Fachräume beherbergen. Die Dependance Carl-Katz-Straße soll perspektivisch zu einer eigenständigen Schule werden, die pro Jahr zwei Klassen aufnimmt.

Mehr zum Thema Schulbau Zahl der Schulcontainer verdoppelt sich in Bremen Die Bildungsbehörde legt ein zweites Sofortprogramm für den Schulausbau auf, mit dem an 18 Bremer ... mehr »

Für die fünf Mobilbauten rechnet das Bildungsressort mit Kosten von 6,2 Millionen Euro. Diese Investition hat die Bremer Schulbaukommission, die auch als „Kleiner Senat“ bezeichnet wird, jetzt beschlossen. In dem Betrag sind zum Beispiel die Kosten für Aufstellung, Einrichtung, Miete, Betrieb und Reinigung der Container enthalten. Den Großteil dieses Geldes, nämlich 2,1 Millionen, muss Bremen schon in diesem Jahr investieren. In den folgenden fünf Jahren fallen dann jeweils rund 809.000 Euro an.

Der Haushalt für 2020 und 2021 muss das Bremer Parlament noch passieren. Die Mittel für die Schulcontainer wurden aber schon jetzt beschlossen. Schließlich würden die Mobilbauten benötigt, damit Bremen im Herbst garantieren kann, dass alle Kinder zur Schule gehen können, heißt es in der Vorlage für die Schulbaukommission: „Die Mobilbauten sind zur Absicherung der Schulpflicht zu Beginn des Schuljahrs 2020/21 zwingend erforderlich.“ Daher sei es „zwingend notwendig“, die Mobilbauten jetzt in Auftrag zu geben.

Anzahl an Schulen mit Containern erhöht sich

Damit erhöht sich die Zahl der Schulen mit Containern weiter: Bereits im Dezember hatte Bremen geplant, zum Start des neuen Schuljahrs Mobilbauten an neun Grundschulen und neun weiterführenden Schulen aufzustellen. Nun kommen fünf weitere Grundschulcontainer hinzu.

Damit bekommen nun im Sommer insgesamt 23 Schulen Mobilbauten. An 17 Schulen wurden bereits in der Vergangenheit Container aufgestellt. Die Zahl der Schulcontainer wird sich also nun mehr als verdoppeln. Die sechs Millionen Euro, die der Senat jetzt bereit stellt, schließen sich an das 21 Millionen Euro schwere Landesschulbauprogramm mit dem Kurztitel „So Pro II“ an, das Bremen im Dezember beschlossen hatte.