Das Landgericht Bremen hat in Fall eines Mannes entschieden, der mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole einen Polizisten zu Schüssen durch eine geschlossene Wohnungstür veranlasste. (Christina Kuhaupt)

Sechs Monate auf Bewährung lautete am Dienstag in der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht das Urteil gegen einen 34-jährigen Bremer. In erster Instanz, am Amtsgericht, waren es noch ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung gewesen. Doch vorbestraft bleibt der Mann, wenn auch nur noch für fahrlässige Körperverletzung statt wie zuvor für gefährliche und fahrlässige Körperverletzung. Und auch zur Zahlung von Schmerzensgeld an einen Polizisten wurde er erneut verurteilt.

In der Sache ging es um einen Vorfall, der im März 2016 in Bremen für Schlagzeilen sorgte. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsparty alarmierten Gäste der Feier und Nachbarn die Polizei. Die war wenig später vor Ort, wurde von dem Wohnungsinhaber jedoch mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole durch die einen Spalt weit geöffnete Tür empfangen. Daraufhin schoss einer der Polizisten fünfmal mit seiner scharfen Waffe durch die wieder geschlossene Wohnungstür. Dabei wurde eine 17-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Das Amtsgericht Bremen verurteilte den Wohnungsbesitzer vor einem Jahr wegen gefährlicher Körperverletzung – der Polizist erlitt einen Schock –, aber auch wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nur durch sein Handeln sei es zu der lebensgefährlichen Verletzung der 17-Jährigen gekommen.

In der Berufungsverhandlung bezeichnete das Landgericht das Urteil aus erster Instanz als „im Wesentlichen zutreffend“. Es kam nach erneuter und ausführlicherer Beweisführung allerdings zu einer anderen rechtlichen Bewertung. Der Angeklagte habe sich fahrlässig verhalten. Er habe nicht gesehen, wer vor der Tür stand, sondern sozusagen „blind um sich geschossen“. Das Gericht nahm dem 34-Jährigen zwar ab, dass er glaubte, dass vor seiner Tür zurückkehrende ungebetene Partygäste standen, mit denen es kurz zuvor eine blutige Auseinandersetzung gegeben hatte. Doch mit etwas mehr Sorgfalt wäre für ihn zu erkennen gewesen, dass es sich um Polizisten handelte, die an der Tür klopften.

Ob das Urteil Bestand haben wird oder in die nächste Instanz geht, bleibt abzuwarten. Der Anwalt des 34-Jährigen hatte auf Freispruch plädiert. Für ihn ist nach wie vor der Polizist, der fünfmal durch die Tür geschossen hat, der eigentliche Übeltäter. Und für den Angeklagten bleiben die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „unbegreiflich“.