Die "Lichter der Neustadt" öffnen am Donnerstag. (Frank Thomas Koch)

1. Dezember: Ralph Ruthe im Pier 2

Ralph Ruthe gilt als Deutschlands erfolgreichster Cartoonist. Doch der Künstler veröffentlicht seine Zeichnungen nicht nur in Büchern oder auf Postkarten, auf seinem Youtube-Kanal sind auch Animationsfilme von Ruthe zu sehen. Mit diesen Filmen, kleinen Leseeinheiten und Comedyeinlagen spielt Ruthe auch vor Livepublikum. Mit seinem Programm „Shit Happens 2018“ ist er am 1. Dezember ab 20 Uhr im Pier 2 zu Gast.

1.-2. Dezember: Wintermarkt in der Botanika

Mit einem Wintermarkt stimmt die Botanika in diesem Jahr erstmalig auf die Weihnachtszeit ein. Angeboten werden im Foyer unter anderem Produkte aus Nepal, japanische Keramik und Filzprodukte. Darüber hinaus gibt es weihnachtliche Leckereien und einen Origami-Workshop. Ein gemeinsames Singen und Vorträge runden das Programm ab. Der Eintritt zu den Verkaufsständen ist frei. Mehr Infos gibt es hier.

2. Dezember: Veganer Weihnachtsmarkt

Veganes Essen und fair gehandelte Produkte, darauf setzen die Veranstalter des veganen Weihnachtsmarktes, der zum zweiten Mal in Bremen stattfindet. An 45 Ständen können die Besucher Kleidung, Schmuck, Kosmetik, Bücher und vieles mehr erstehen. Darüber hinaus werden Workshops und ein Kinderprogramm angeboten. Der Markt findet am Sonntag von 12 bis 20 Uhr im BLG-Forum statt. Der Eintritt beträgt vier Euro.

2. Dezember: 34. Nikolaus Crosslauf in Blumenthal

Am 2. Dezember veranstaltet die LG Bremen-Nord einen Cross- und Waldlauf. Um 10 Uhr startet der 34. Nikolaus Crosslauf Burgwallstadion in Blumenthal. Dann steht unter anderem der zehn-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

2. Dezember: Leslie Clio im Tower

Mit „I couldn't care less“ landete Leslie Clio 2013 ihren ersten Hit. Im selben Jahr war sie auf der Breminale zu sehen. Zuletzt spielte die Berliner Popsängerin 2015 auf ihrer "Eureka"-Tour im Modernes. Am Sonntag kommt sie erneut in die Hansestadt und präsentiert sich ihren Fans im Tower. Um 20 Uhr geht es los.

2. Dezember: AOK-Kindertag

Die Krankenkasse AOK und der Sportverein Bremen 1860 laden am Sonntag zum Kindertag in die Halle 9 ein. Geboten wird neben einem Bühnenprogramm, eine große Bewegungslandschaft, ein Bobbycar-Parcours und viele weitere Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen. Außerdem wartet auf jedes Kind eine kleine Überraschung. Die Sporthallen sind von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt es hier.