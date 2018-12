Neun Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz

Sechs Verletzte bei Blitzschlag in Bremerhaven

In Bremerhaven sind sechs Personen von einem Blitzschlag verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Straße "Am Lunedeich".