Fahrer fuhr bei Rot

Sechs Verletzte bei Unfall in Bremen-Walle

Am Donnerstag wurden in Walle sechs Menschen bei einem Unfall verletzt. Drei von ihnen wurden zur Behandlung in Bremer Krankenhäuser eingeliefert.