Das Coronavirus breitet sich weiter im Landkreis Diepholz aus. Ein Erkrankter wurde vorübergehend stationär und isoliert im Bassumer Krankenhaus versorgt (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/dpa)

Sechs weitere Corona-Fälle hat der Landkreis Diepholz am Donnerstag bestätigt. Die neuen Betroffenen stammen aus Twistringen, Weyhe, Bassum und Stuhr. Fünf der Patienten befinden sich in häuslicher Absonderung, hieß es am Nachmittag. Ein weiterer Corona-Fall wurde zunächst isoliert im Bassumer Krankenhaus stationär aufgenommen. „Der Zustand des Patienten hat sich soweit verbessert, dass er nunmehr zeitnah in die häusliche Absonderung entlassen werden kann“, teilte der Landkreis Diepholz mit. Damit steigt die Zahl der Erkrankten auf 17.

Einer der zuletzt Erkrankten steht in Verbindung mit einer Kinderarztpraxis in Stuhr, weshalb vorsorglich ab Freitag, 13. März, alle Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegestellen in den Gemeinden Stuhr und Weyhe geschlossen bleiben. Die Entscheidung ergeht auch vor dem Hintergrund der geplanten Schließung der Schulen ab Montag, 16. März, durch den Krisenstab des Landes Niedersachsen.

Unter den neu bestätigten Fällen war auch ein Patient, der noch in Bassum bei der Arbeit war, bevor er sich in ärztliche Behandlung begeben hatte. Die Geschäftsleitung habe reagiert, mögliche Kontaktpersonen ermittelt und diese umgehend nach Hause geschickt, um weitere mögliche Ansteckungen zu vermeiden, informiert die Kreisverwaltung. Das Gesundheitsamt habe die Personen kontaktiert und führe abhängig von auftretenden Symptomen gegebenenfalls Abstriche durch. „Der Arbeitgeber hat in diesem Fall vorbildlich reagiert, indem er die Kolleginnen und Kollegen des erkrankten Mitarbeiters unmittelbar freigestellt hat“, so Landrat Cord Bockhop.

Aufruf an Betriebe

„Die Betriebe im Landkreis Diepholz sind dazu aufgerufen, eigenverantwortlich zu handeln, individuell Vorsorge zu treffen und entsprechende Notfallpläne aufzustellen“, appelliert Kreisrätin Ulrike Tammen an Arbeitgeber im Landkreis. Wichtig sei es, Kommunikationsregeln zur Information der Mitarbeiter festzulegen und Hygieneregeln aufzustellen. Der Landkreis verweist dabei auf die Internetauftritte des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, der Industrie- und Handelskammern sowie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

„Die Erfahrung der ersten Tage mit dem Bürgertelefon haben gezeigt, dass es innerhalb der Bevölkerung nach wie vor viele Fragen im Umgang mit der derzeitigen Situation gibt“, sagt Daniel Tabeling, Leiter des Gesundheitsamtes. Die beste Quelle sei das Robert-Koch-Institut. Der Landkreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Informationen rund um das Coronavirus nicht der Notruf 112 gewählt werden darf. Die Nummer ist ausschließlich akuten medizinischen Notfällen vorbehalten.

Das Land Niedersachsen hat zur Vermeidung größerer Corona-Ausbrüche ein Verbot für Großveranstaltungen ausgesprochen. Darüber hinaus bittet der Landkreis Diepholz auch Veranstalter von kleineren Ereignissen mit weniger als 1000 Teilnehmenden um eine sorgfältige Abwägung jedes Einzelfalls. Der Landkreis selbst hat alle im März und April anstehenden Seminarveranstaltungen der Wirtschaftsförderung vorsorglich abgesagt. Die Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Unter der E-Mail-Adresse veranstaltungen@diepholz.de können sich Veranstalter an die Verwaltung des Landkreises Diepholz wenden, um Unterstützung bei der Risikoeinschätzung von ihren Veranstaltungen zu erhalten.