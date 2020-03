Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Nach einer Woche Homeschooling bei gleichzeitigem Homeoffice Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie steht es um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Bildungswesen in der gemeinsam bewohnten Altbauwohnung? Es wäre kühn zu behaupten, dass volle Systemstabilität bereits erreicht ist. Die Eltern lassen nicht nach in ihren wohlmeinenden Erinnerungen daran, dass kein Kind das Schulgebäude gerade betreten darf, deswegen aber mitnichten schulfrei ist. Ganz sicher werden sie in Kürze überflüssig sein.

Neue technische Hürden gilt es zu überwinden, seit auch die Klassenlehrer das Trendthema Videokonferenz entdeckt haben. Der Haken daran: Bei drei Schulkindern im Haushalt bleibt, wenn sich alle gleichzeitig mit ihrer Peergroup im digitalen Klassenraum versammeln wollen, keine besonders üppige Datenkapazität mehr für Papas Call mit den Redaktionskollegen übrig. Mühevoll aufgebaute Verbindungen kollabieren binnen Minuten, blechern klingende Stimmen verhallen in den Weiten des Datenraums.

Zähe Verhandlungen mit unserem Internetanbieter haben nun endlich zum Durchbruch geführt: Man gewährt uns die erflehte höhere Datenrate! Sogar zu großfamilientauglichen Konditionen! Wir können ab sofort vier bis sechs Wochen Vorfreude genießen. So lange brauche „die Telekom“, sagte der freundliche Herr am Telefon mit unverhohlener Verachtung in der Stimme, um das Ganze anzustöpseln.

Erstaunt waren wir bei einer Maßband-Simulation im Flur, wie viel 1,50 Meter sind. Die noch aktiven Mitglieder unserer Laufgruppe haben ihre Trainingseinheiten auf möglichst unchristliche Zeiten verlegt. Die neuste Challenge ist es, beim Joggen im Park möglichst elegante Haken und weite Bögen zu schlagen – quer über die Wiese, halb ins Gebüsch –, um das Distanzgebot überzuerfüllen. Das klappt erstaunlich gut. Vor einer Woche wäre uns so etwas Verrücktes nicht in den Sinn gekommen.

