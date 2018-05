Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). (dpa)

Die inzwischen zwangsversetzte Leiterin der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Josefa Schmid, bat nach Angaben des Ministeriums am 14. März erstmals in Seehofers dortigem Büro um einen persönlichen Gesprächstermin (wir berichteten).

Seehofer habe aber erst am 19. April "aufgrund der polizeilichen Untersuchungen" von den Vorgängen in Bremen erfahren, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag in Berlin. Er wolle "entschieden dem Verdacht entgegentreten, dass irgendwie was verdeckt werden sollte". Schon am 4. April hatte der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) mit Schmid telefoniert und einen ausführlichen schriftlichen Bericht über mögliche Unregelmäßigkeiten in der Bremer Bamf-Außenstelle von ihr erhalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Schmids Vorgängerin, weil diese mindestens 1200 Menschen unrechtmäßig Asyl gewährt haben soll. Schmid selbst wurde in der vergangenen Woche aus Bremen abberufen und wehrt sich dagegen vor Gericht. (dpa)