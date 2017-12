Pastor Werner Gerke von der Seemannsmission in Bremerhaven (Archivbild). (dpa)

Die Seemannsmissionen beschenken in der Adventszeit wieder Seeleute mit kleinen Präsenten.

Die Mission in Bremerhaven will ab nächster Woche 1200 Päckchen mit Süßigkeiten und einem Magneten auf den Schiffen im Hafen verteilen, wie Seemannspastor Werner Gerke am Freitag sagte. "Damit etwas unter dem bordeigenen Tannenbaum liegt." Wer Bedarf habe, bekomme auch etwas Warmes zum Anziehen: Seniorengruppen haben über 500 Mützen, Schals und Handschuhe zum Verschenken gestrickt. "Manche Seeleute werden von der Kälte hier überrascht", sagte der Pastor.

Die Seemannsmission Cuxhaven beteiligt sich ebenfalls an der Aktion und verteilt bis zu 900 Geschenketüten. Darin steckt auch eine Telefonkarte im Wert von fünf Euro. "Für ein Weihnachtstelefonat mit einem lieben Menschen daheim", sagte Diakon Martin Struwe. Für die Aktion hat die Seemannsmission einen Spendenaufruf gestartet. "Ohne die Arbeit von Seeleuten wären die Gabentische an Heiligabend so gut wie leer, fast alles kommt über den Seeweg zu uns", betonte Struwe. (lni)