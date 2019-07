Die Seenotretter (hier ein Bild aus Cuxhaven aus dem Jahr 2015) stehen am Sonntag in Bremerhaven im Mittelpunkt. (INGO WAGNER/dpa)

Von 2020 an erhielten auch Nicht-Seeleute eine Chance, sagte Antke Reemts, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen, der Deutschen Presse-Agentur. Aus der deutschen Seeschifffahrt kämen nur wenige Kräfte nach. Gefragt seien zunächst einmal verwandte Berufe wie Rettungssanitäter oder Techniker, die mit den modernen Schiffsmotoren umgehen könnten. Eine Voraussetzung sei die Teamfähigkeit der Bewerber.

Am Sonntag wollte die Gesellschaft anlässlich des "Tages der Seenotretter" an den Stützpunkten entlang der Küsten ihre Arbeit präsentieren. In den vergangenen Jahren nahmen jeweils etwa 20.000 Menschen die Gelegenheit wahr, die Rettungskreuzer und -boote zu besuchen. Die deutsche Seenotrettung ist in einem mehr als 150 Jahre alten Verein organisiert, der sich aus Spenden finanziert. 2018 brachten die Retter bei 2156 Einsätzen 356 Menschen in Sicherheit. (dpa)