Unfall in Bremerhaven

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Segelschulschiff rammt Transporter beim Seestadtfest

Helge Hommers

Beim Seestadtfest in Bremerhaven ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen: Das russische Segelschulschiff "Mir"beschädigte einen an der Pier abgestellten Transporter und einen Pavillon.