Roland Kutzki hat knapp 1900 Artikel für Wikipedia geschrieben, 66.000-mal hat er Texte überarbeitet oder ergänzt und rund 35.000 Einträge gesichtet. (Christina Kuhaupt)

Dicht gedrängt stehen die Bücher im Arbeitszimmer von Roland Kutzki. Enzyklopädien, Bücher zur bremischen und sowjetischen Geschichte, zu Mecklenburg-Vorpommern und Architektur, Jahrbücher des Staatsarchivs Bremen – bis an die Decke reichen die Regale in dem kleinen Zimmer. Roland Kutzki liebt Wissen. Seit 2006 teilt er es bei Wikipedia.

Der Rentner hat knapp 1900 Artikel für die Onlineplattform geschrieben, 66.000-mal hat er Texte überarbeitet oder ergänzt und rund 35.000 Einträge gesichtet, also auf Plausibilität und Inhalt überprüft. Mehrere Stunden am Tag arbeitet Roland Kutzki ehrenamtlich für die Online-Enzyklopädie. Die meisten Texte hat der 76-Jährige über Bremen und Bremerhaven verfasst.

Im Moment sitzt er an einem Eintrag zur Bürgermeister-Smidt-Straße in Bremerhaven, der Stadt, in der er aufgewachsen ist. „Das ist etwas aufwendiger, das wird zwei Tage dauern“, sagt Kutzki. Denn der Namensursprung einiger Querstraßen sei nicht so einfach zu recherchieren.

Kutzki ist diszipliniert. Wikipedia sei zwar ein Hobby, bringe aber trotzdem Verantwortung mit sich. Er pickt sich nicht nur die spannenden Themen raus. Für diese finden sich meist genügend Autoren, sagt er. Über den früheren Bremer Bürgermeister Henning Scherf hat er zum Beispiel nicht geschrieben. „Das können andere machen.“ Stattdessen übernimmt Kutzki oft Fleißarbeiten.

Ein Hobby mit Pflichten

Die müssten auch erledigt werden. In einem Artikel über die Ehrenbürger Bremens etwa könnten nicht nur die besonders bekannten berücksichtigt werden. Da sei eine Liste nötig – sortiert nach Datum und mit einem Link zu der Biografie der jeweiligen Person. Links seien wichtig in der Wikipedia, erklärt Kutzki. So können Dopplungen vermieden und die Themen klar strukturiert werden.

Fast alle Ehrenbürger Bremens hat Kutzki beschrieben, zwei fehlten lange Zeit. Das sei kein Zustand gewesen, und er habe sich gedacht: „Jetzt muss ich diese Lücke schließen.“ Nach langer und aufwendiger Recherche schrieb er die letzten beiden Biografien. Auch der Text zur Bremischen Bürgerschaft von 1854 bis 1933 sei mühsam gewesen.

Die Erläuterungen zum Wahlrecht Mitte des 19. Jahrhunderts hätten ihm zwar Freude gemacht, die Recherche der Namen der Abgeordneten sei hingegen Fleißarbeit. „Spaß hat man daran, aber das ist auch die Pflicht, wenn man hier eine Liste beginnt. Man sucht überall Namen und ergänzt und ergänzt. Das ist keine Kür mehr“, sagt Kutzki.

Der Bremer macht trotzdem weiter. Eine Aufgabe unerledigt zu lassen, kommt für ihn nicht infrage. Angetrieben von Pflichtbewusstsein und einem enormen Wissensdurst arbeitet er an seinen Texten. „Ich gehe auch mal in andere Bereiche“, erzählt er. So hat der 76-Jährige den Wikipedia-Eintrag „Leben“ ergänzt und überarbeitet.

Mit Spaß und Fleiß

Auf diese Weise lerne er selbst auch immer wieder Neues. Wie auch bei dem Text zur Bremer Frauenbewegung. „Der hat mir Spaß gemacht“, sagt der Bremer. Zwar habe er sich schon vorher mit der Thematik beschäftigt, doch nun einen viel besseren Einblick erhalten in die früheren Jahre der Bewegung.

Während Kutzki erzählt, lacht er viel. Streut immer wieder Anekdoten aus seinem Leben ein. Erinnert sich genau an die Jahreszahlen, an die Namen der Weggefährten. Wissbegierig sei er schon immer gewesen, als Schüler allerdings faul. Das könne man sich heute gar nicht mehr bei ihm vorstellen, meint er. Mit den Jahren sei er nämlich immer mehr zum Workaholic geworden.

Der 76-Jährige war viele Jahre in Bremen als Architekt tätig, arbeitete beim Universitäts- und späteren Hochbauamt. Als junger Mann saß er als Vorsitzender im Studentenbund Bremen, engagierte sich in der FDP und später in der SPD. Im Ortsverein ist er immer noch aktiv. Gleich nach der Wende ging er 1990 nach Schwerin. Dort wurde er Leiter des Bereichs der Städtebauförderung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Roland Kutzki arbeitete bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2004 viel, oft bis spät in die Nacht.

Für seine Projekte brannte er. Und er erzählt noch immer mit Begeisterung von dem erfolgreichen Umbau einer alten Kirche in Neubrandenburg. Das historische Kirchenschiff wurde erhalten. Kutzki hatte dies durchgesetzt gegen den Widerstand einiger Kollegen. Unfug wäre es gewesen, einen zusätzlichen Raum mitten in das gotische Kirchenschaff zu bauen, meint er. Das habe schlicht er für aberwitzig gehalten und sich gewehrt.

Wikipedia als neue Aufgabe

Im Ruhestand suchte Kutzki nach einer neuen Aufgabe – und fand Wikipedia. Zunächst überarbeitete er nur fremde Texte, schrieb aber mit der Zeit selbst immer mehr. Der frühere Architekt und Städteplaner arbeitet schnell und effizient. Mittlerweile hat er seine Artikel standardisiert.

Alle Beiträge zu Straßen sind zum Beispiel nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Allgemeines, Querstraßen, Geschichte, Gebäude. Früher ist Kutzki die Straßen abgelaufen, hat sich Notizen zu den einzelnen Häusern gemacht. Mit fortschreitendem Alter wird dies schwieriger. Heute „fährt“ er durch die Straßen mithilfe von Google Maps.

Der Rentner ist nicht mehr so mobil. Aufgrund eines Augenleidens kann er nicht Auto fahren. Die Augen machen ihm auch bei der Arbeit für Wikipedia zu schaffen, Quellen kann er oft nur noch mit einer Lupe lesen. Trotz gesundheitlicher Probleme macht Kutzki weiter, so lange es eben geht.

Es gebe schließlich noch viele Themen, über die es sich zu schreiben lohnt, und es seien noch etliche Lücken zu schließen. Zudem müssten bereits veröffentlichte Artikel aktuell gehalten werden. Roland Kutzki hat noch viel vor.