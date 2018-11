Im Laufe der Zeit sah Beate Ludwig nicht nur, wie sich Bremen-Nord verändert. (Christian Kosak)

Die Hauptverkehrsstraßen in Bremen-Nord kennt Beate Ludwig wie ihre Hosentasche – mit einer kleinen Einschränkung: sofern die Busse der BSAG dort entlang fahren. Beate Ludwig ist Busfahrerin, seit bald 40 Jahren und damit die dienstälteste aktive Fahrerin in Bremen überhaupt. Erst in dreieinhalb Jahren hat ein anderer die Chance auf diesen Superlativ: Dann geht Beate Ludwig in Pension.

Ihre Karriere bei der Bremer Straßenbahn AG begann 1977 und habe sie zunächst in die Werkstatt geführt, erzählt Beate Ludwig, weil die Mutter eines guten Freundes dort arbeitete. Drei Jahre habe sie Busse auf Hochglanz gebracht. „Irgendwann hat jemand zu mir gesagt: Willst Du hier versauern? Mach' doch den Bus-Führerschein und werde Fahrerin.“ Welche Folgen das hatte, ist bekannt: 115 Stunden im Monat steht Beate Ludwig als Busfahrerin im Dienst der BSAG.

Ein Umstieg von einem Pkw an das Steuer eines Busses mit knapp 19 Metern Länge ist für viele Fahrer ein großer Schritt, sollte man meinen. Nö, sagt Beate Ludwig, Manschetten habe sie nie gehabt. „Mein Fahrlehrer hat zwar immer gesagt: Du kommst nie durch die Prüfung.“ Aber sie habe ihn eines Besseren belehrt: Sie bestand sie auf Anhieb. Im Fahrdienst bewährt sie sich seit 38 Jahren, niemand sei je zu Schaden gekommen, „Gott sei Dank“.

Eine Panne hatte Beate Ludwig allerdings, die für Aufsehen sorgte: Sie klemmte mit dem Bus in einer Straße fest, weil sie sich bei einer Umleitung mit ungewohnter Linienführung aus Versehen verheddert hatte. Sie wollte den Fehler ausgleichen und wenden, dabei „habe ich die ganze Straße zugemacht“. Der Bus stand so unglücklich, „dass ein Wendespezialist kommen musste“. In der Zeitung erschien ein Bericht, „mit einem riesengroßen Bild, das ein Fahrgast gemacht hatte“. Heute kann Beate Ludwig darüber lachen, damals fand sie es nicht so komisch, sagt die Blumenthalerin. „Das war mir furchtbar peinlich.“

Im Laufe der Zeit sah Beate Ludwig nicht nur, wie sich Bremen-Nord verändert, sondern auch ihr Arbeitsplatz ist nicht mehr der gleiche wie vor 38 Jahren. Ihre ersten praktischen Erfahrungen sammelte sie in einem Bus des Typs „MAN 750 HO“. In diesen Bussen hätten die Fahrgäste noch an Leinen gezogen, um anzuzeigen, dass sie an der nächsten Haltestellen aussteigen möchten. Jedes Abbiegen sei ein Kraftakt gewesen, über Servolenkung und Automatikgetriebe hätten die Busmodelle noch nicht verfügt.

"Die Fahrgäste saßen noch auf Holzsitzen"

Nicht nur die Busfahrerinnen und -fahrer hätten es weniger komfortabel gehabt als heute: „Die Fahrgäste saßen noch auf Holzsitzen.“ Heute lenkt Beate Ludwig Gelenkbusse des Typs „MAN A 23 Lion's City“ mit fast 320 PS und 17 Tonnen Leergewicht. Bis zu 160 Personen lassen sich damit durch Bremen-Nord schaukeln. Sie bedient sämtliche 90er-Linien, fährt also bis nach Gröpelingen und Marßel, nach Neuenkirchen und Schwanewede.

Vor einigen Jahren habe ihr die BSAG angeboten, vom Platz hinter dem Lenkrad an den Schreibtisch in ein Büro zu wechseln, wie es bei vielen Kollegen irgendwann üblich ist. Denn die Fahrertätigkeit sei anstrengender als viele meinten. Die Stunden am Steuer verlangten den Fahrern ein hohes Maß an Konzentration ab; der Zeitdruck sei nicht zu unterschätzen. „Früher habe ich den Stress noch besser weggesteckt.“ Sie sei beispielsweise lärmempfindlicher geworden. Der Geräuschpegel eine Gruppe aufgedrehter Kinder zerre deutlicher an ihren Nerven als noch vor einigen Jahren.

Dennoch kommt ein Wechsel in ein Büro für Beate Ludwig nicht infrage: „Das liegt mir nicht.“ Sie sei gerne unter Menschen und am Steuer ihre eigene Herrin. Die Firma zu wechseln, um zum Beispiel einen Reisebus über die Landesgrenzen zu lenken, habe für sie ebenfalls keinen Reiz. Beate Ludwig ist in Bremen-Nord zufrieden, schon in die Innenstadt möchte sie um keinen Preis wechseln. „Das ist ja noch anstrengender.“

Ob in Mitte oder Nord: Ungehobelte Fahrgäste machten die Arbeit nicht leichter. Ihrem Eindruck nach ließen die Manieren immer öfter zu wünschen übrig. Allerdings gebe es auch Ausgleich: liebreizende Passagiere, die sie in der Vorweihnachtszeit mit Bonschen oder selbst gebackenen Keksen verwöhnten. Die vielen Jahre am Buslenkrad hätten sie eines gelehrt: Wie man in den Bus hineinrufe, so schalle es zurück.