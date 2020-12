Ein Streit unter mehreren Männer führte zu dem Großeinsatz am Rembertiring in Bremen (Sebi Berens)

Mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) hat die Polizei am Freitagabend ein Mehrfamilienhaus am Rembertiring in Bremen gestürmt. Wie die Polizei berichtet, soll es gegen 23.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung in dem Haus gekommen sein. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 30-Jährigen, der angab, von drei Männern in seiner Wohnung angegriffen worden zu sein sowie zwei 22 und 27 Jahre alte Männer.

Da bei dem Angriff auch ein Messer eingesetzt worden sein sollte, wurde bei der Durchsuchung des Hauses das SEK hinzugezogen. Im Haus wurde ein weiterer 22-Jähriger festgenommen, die Polizei fand zudem zwei Messer. In einem Rucksack eines 22-Jährigen fanden die Beamten zudem drei Schusswaffen und Munition. Bei mindestens einer Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, die anderen beiden werden derzeit noch geprüft. Die Polizei nahm die drei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren vorläufig fest und fertigte Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung an. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetzt wurde zudem ein Ermittlungsverfahren gegen einen der beiden 22-Jährigen eingeleitet. Alle vier Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.