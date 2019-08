Die Polizei Bremerhaven ermittelt gegen einen 26-Jährigen, weil er einen selbstgebastelten Sprengkörper zündete. (dpa)

Ein 26-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Bremerhaven einen selbstgebastelten Sprengkörper gezündet. Durch die Explosion wurde ein 10-jähriges Kind verletzt. Das teilte die Polizei Bremerhaven mit.

Der 26-Jährige habe, so die Polizei, aus reiner Neugierde und mit Hilfe von Anleitungen im Internet einen Riesenböller gebaut, den er auf einer Rasenfläche zwischen Wohnblocks in Grünhöfe zündete. Es habe einen heftigen Knall gegeben, in 30 Metern Entfernung habe zudem ein 10-jähriges Kind gespielt, das anschließend nach Hause lief und über starke Ohrenschmerzen klagte, teilte die Polizei mit.

Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. (jmi)