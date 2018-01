Lencke Steiner und Christian Lindner mögen Selfies. (Frank Thomas Koch)

Selfies mit Christian Lindner waren begehrt beim Neujahrsempfang der Bremer FDP, auch Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner posierte am Freitag mit dem Parteichef. In seiner Rede blickte Lindner auf die Oppositionsrolle seiner Partei in Berlin: In Zeiten, in denen Union und SPD auf eine Fortsetzung der Großen Koalition hinarbeiten, müssten sich die Liberalen aus der Opposition heraus für eine Erneuerung Deutschlands einsetzen. Auch die Bremer FDP hat sich viel vorgenommen, der Empfang stand unter dem Motto: „Neues Jahr. Neues Denken.“

Im KURIER AM SONNTAG lesen Sie ein ausführliches Interview mit Christian Lindner über die gescheiterten Jamaika-Gespräche, die Fortsetzung der Groko und über deutsche Panzer im türkischen Syrien-Einsatz.