Im amerikanischen Portland ist eine Seilbahn seit 2007 Realität. (Clement/Reuters)

Aus Raum 714 im siebten Stock der Hochschule hat man schon einen ganz guten Blick in Richtung Überseestadt, und sie ist bis Ende Juni auch das Forschungsgebiet der zwölf angehenden Bauingenieure. Elf Männer und eine Frau sitzen im Seminar bei Carsten-Wilm Müller, Professor für Verkehrswesen und Städtebau. Die Aufgabe, der sich die Studenten, die kurz vor ihren Abschlussarbeiten stehen, in den kommenden Wochen widmen werden: In zwei Gruppen erstellen sie jeweils eine Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn in Bremen, und das durchaus mit professionellen Ansprüchen.

Eine Linienführung mit wenigstens drei Alternativen und Einschätzung der jeweiligen Vor- und Nachteile fordert der Professor, ebenso sollen die Studenten darlegen, wie eine Seilbahn in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden könnte. Auch die technische Ausführung sollen sie sich überlegen, andere Verkehrskonzepte als Alternativen bewerten und nicht zuletzt auch ausrechnen, was das alles kosten könnte. Punkte, über die zurzeit auch an anderer Stelle, nämlich im Wirtschaftsressort, nachgedacht wird – und genau das, die Realitätsnähe des Projekts, finden die Studenten spannend.

„Im Studium habe ich bisher schon sehr viel Theorie gelernt. Jetzt etwas mit Praxisbezug zu entwickeln, zu sehen, wie man Probleme lösen kann, finde ich gut“, sagt etwa Cihan Türk. Maik Seel wiederum interessiert das Thema städtische Seilbahn als Mittel, mit dem sich Verkehrsprobleme lösen lassen könnten, schon länger. Er hat vor, darüber auch seine Bachelorarbeit zu schreiben. Eigentlich sind sie inklusive Müller alle Fans der Idee einer Bremer Seilbahn, nur Marouane Ait Mohand zweifelt.

„Ich glaube, dass Seilbahnen interessant für meine Heimat Marokko sein könnten, aber hier? Ich weiß nicht, es gibt ja gar keine Berge“, sagt er. Aber auch Zweifel und Kritik sind okay, sogar erwünscht. „Wir profitieren hier von der Schwarmintelligenz“, sagt der Professor.

Seilbahn als Lösung für Staus

Zum zweiten Seminartreffen ist auch Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering (SPD) gekommen, der das Nachdenken über die Idee einer Seilbahn als Lösung für die Staus in der Überseestadt als Chance begreift. Auch er will eine Machbarkeitsstudie für das Projekt, das nach ersten Schätzungen rund 70 Millionen Euro kosten würde, in Auftrag geben.

Im Moment werden dazu Vorstudien erarbeitet mit möglichen Fragen und Problemstellungen. Auch die Analysen der Hochschulstudenten, die am 27. Juni öffentlich präsentiert werden, sollen dort einfließen. „Ich halte diesen Input für unsere weiteren Planungen für ausgesprochen wichtig“, sagt Siering. „Möglicherweise werden hier Fragen aufgeworfen, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Ich finde es wichtig, diesen Diskurs zu führen.“