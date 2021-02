Die Schulen sollen schrittweise wieder zu mehr Präsenzunterricht finden. Schul- und Lehrervertretungen mahnen zur Vorsicht. (Robert Michael / dpa)

Für Bremer Schulen und Kitas soll es wahrscheinlich ab 1. März Änderungen geben. Der Senat will dazu voraussichtlich an diesem Dienstag einen Beschluss fassen. Nach Plänen des Bildungsressorts soll die Präsenzpflicht an Bremens Schulen ab März wieder gelten, sagt GEW-Landessprecherin Barbara Schüll.

An Grundschulen sei dann nicht mehr der Unterricht in Halbgruppen geplant wie derzeit, sondern nahezu normaler Betrieb in ganzen Klassen. An weiterführenden Schulen solle der Wechselunterricht in Halbgruppen weiterlaufen, aber dann wieder mit Präsenzpflicht. Derzeit ist es Bremer Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Aus Kreisen der Beschäftigtenvertretungen ist zu hören, dass es für Schüler der Klasse 5 und 6 auch ab März weiter eine Notbetreuung geben soll.

Die Kitas sollen Schüll zufolge wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, in dem sie auch waren, bevor sie zuletzt in die Notbetreuung wechselten. Für sie solle weiter das Ampel-Modell gelten. Mit diesem Modell der Bildungsbehörde wird für jede einzelne Kita anhand fester Kriterien betrachtet, wie stark sie von Corona betroffen ist. Daraus folgt dann, in welchem Modus die Kita betrieben werden soll.

„Die Schulöffnung soll vorangetrieben werden, und das ist ja auch grundsätzlich richtig“, so Barbara Schüll. Die GEW plädiert allerdings dafür, auch an Grundschulen fürs Erste weiter in Halbgruppen zu unterrichten. So könne man zunächst schauen, wie sich das Infektionsgeschehen bei einer leichten Öffnung entwickele, damit man nicht in den nächsten Lockdown rutsche. „Das Hin- und Her macht alle an Schulen Beschäftigten fertig“, so Schüll.

Für wenige Moduswechsel sprachen sich zuletzt auch der Personalrat Schulen und der Grundschulverband aus. Befürwortet wurde von Beschäftigtenvertretungen aber eine baldige Rückkehr zur Präsenzpflicht.

Die Bildungssenatorin hat am Montag verschiedene Bildungsakteure und Beschäftigtenvertretungen von Kitas und Schulen zu einer Video-Konferenz eingeladen und über die Pläne und momentane Situation informiert. Dabei sprachen auch zwei Bremer Kindermediziner über ihre Einschätzung der aktuellen Lage an den Schulen.

Die Bremer Schulleitungs-Vereinigung hatte sich zuvor an den Bürgermeister gewandt. Thorsten Maaß, Vorsitzender der Vereinigung, betont: "Wir begrüßen grundsätzlich Ihren Kurs, möglichst viel Präsenz in Kitas und Schulen zu ermöglichen.“ Angesichts der Corona-Mutanten und der durch Reihentests bekannt gewordenen Fälle sei es aber wichtig, Impf-Prioritäten und Teststrategie zu verändern. Alle Schulbeschäftigten müssten die Möglichkeit erhalten, zwei- bis 3-mal pro Woche einen Selbsttest zu machen oder getestet zu werden. Zudem müssten Lehrkräfte früher geimpft werden als bisher geplant.