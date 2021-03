"Wir müssen auch in Zukunft jeden Euro zwei Mal umdrehen": Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zum Eckwerte-Beschluss. (Daniel Reinhardt/DPA)

Das Grundgerüst für den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 steht. An diesem Dienstag hat sich der Bremer Senat auf die Eckwerte des neuen Etats geeinigt. Die Ausgaben des Bundeslandes werden demnach bei rund 5,1 Milliarden Euro pro Jahr liegen, die der Stadt Bremen bei jährlich etwa 3,2 Milliarden. Nicht eingerechnet ist jeweils der insgesamt mit 1,2 Milliarden Euro dotierte Bremen-Fonds für coronabedingte Investitionen, der fortgeschrieben werden soll: Für die beiden Jahre sind insgesamt 668 Millionen Euro vorgesehen.

Insgesamt steigt der Etat leicht an. Zum Vergleich: Für das aktuelle Jahr sind 4,9 Milliarden Euro für das Land veranschlagt, für die Stadt 3,1 Milliarden Euro. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte, es sei „kein Haushalt, der der Krise hinterher spart“. „Es ist kein Sparhaushalt“, sagte er, „insgesamt sind in allen Bereichen zusätzliche Ausgaben möglich. Nur eben nicht so viele, wie wir uns das ohne den durch Corona bedingten massiven wirtschaftlichen Einbruch gewünscht hätten.“

Die Grundlage, auf der die Planungen beruhen, ist, dass Bremen auch in den beiden kommenden Jahren aufgrund der Pandemie die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse zieht. Das wird der Senat der Bürgerschaft, die über den Haushalt beschließt, vorschlagen. „Nur so lässt sich überhaupt ein Haushalt darstellen“, sagte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Ab 2024 drohen laut Strehl härtere Einschnitte. Dann muss unter anderem der Bremen-Fonds zurückgezahlt werden, ebenso die Kredite für die pandemiebedingten Steuerausfälle von jährlich rund 300 Millionen Euro. Strehl: „Da kommen dicke Brocken auf uns zu. Die Tilgungsverpflichtung ab 2024 liegt bei 149 Millionen Euro im Jahr.“