Der Bremer Senat hat am Dienstag ein Konzept zur Gebührenfreiheit von Kita-Plätzen beschlossen. Ab dem Kitajahr 2019/2020 soll die Betreuung von Drei- bis Sechsjährigen (Ü3) für Bremen und Bremerhaven beitragsfrei gestaltet werden. Das Konzept soll nun an die Bremische Bürgerschaft weitergeleitet werden, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) im Rathaus.

Niedersachsen hat bereits zu diesem Kitajahr eine Beitragsfreiheit eingeführt. Der Bremer Senat habe sich für sein Konzept das Modell in Hamburg und in Niedersachsen näher angeschaut und sich letztlich an der niedersächsischen Variante orientiert. In Anlehnung daran soll die Beitragsfreiheit 40 Wochenstunden umfassen und für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres gelten – unabhängig von der besuchten Angebotsform. Der Beitrag zur Verpflegung (35 Euro) soll unverändert bestehen bleiben.

Derzeit zahlt jede zweite Familie in Bremen keine Beiträge, weil Eltern mit geringem Einkommen befreit sind. Mittelschichts­eltern und Gutverdiener aber kommen auf bis zu 430 Euro pro Monat und Platz, was Elternvertretungen seit Jahren kritisieren. Nach Angaben der Bildungsbehörde würden in Bremen bei einer Umstellung des Modells zum kommenden Kitajahr mehr als 16 000 und in Bremerhaven bis zu 3700 Kinder und deren Eltern von der Beitragsfreiheit profitieren.

Der Finanzierungsbedarf des Landes für dieses Vorhaben ist enorm: 9,9 Millionen Euro für 2019, 25,5 Millionen Euro für 2020 und 25,9 Millionen Euro für 2021 würden anfallen. Durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes will Bremen die Möglichkeit zur teilweisen Kompensation der Beitragsfreiheit bekommen. Wie hoch die Förderung sein wird, stehe jedoch noch nicht fest. 2019 sollen individuelle Abkommen mit den jeweiligen Ländern getroffen werden. Die Förderung der beiden Stadtgemeinden durch das Land Bremen soll im neuen Kita-Qualitäts- und Finanzierungsgesetz geregelt werden.

Weiterer Platzausbau dringend notwendig

Der Bremer Senat hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten das größte Kita-Ausbauprogramm der Landes-Geschichte gestartet. Mehr als 3000 Plätze wurden in den Kitajahren 2016/17 und 2017/18 geschaffen. Im Kitajahr 2018/19 sollen noch einmal 815 Plätze hinzukommen, davon 360 für Unter-Dreijährige und 455 für drei- bis sechsjährige Kinder. Für das laufende Kitajahr 2018/19 konnten Träger 5795 Krippen- und 16 076 Kita-Plätze zur Verfügung stellen.

Der weitere Platzausbau sei zurzeit insbesondere in Blumenthal, Burglesum, Hemelingen, Osterholz und Obervieland dringend notwendig. Für diese Stadtteile gebe es konkrete Vorhaben und fertig gestellte Neubauten, wie beispielsweise das Kinder- und Familienzentrum Kapitän-Dallmann-Straße und die Kita Koblenzer Straße. Trotzdem reicht der Platz noch nicht für alle Kinder aus: Rechnerisch fehlen in der Stadt Bremen 81 Krippenplätze und 225 Kita-Plätze. Das ist der Stand von April. Aktuellere Zahlen konnte Bogedan auf Nachfrage am Dienstag nicht nennen. Die Anmelde- und Vermittlungszahlen würden täglich wechseln.