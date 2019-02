An acht Sonntagen sind die Geschäfte in unterschiedlichen Stadtteilen in diesem Jahr noch geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Einkaufen am Sonntag: Der Senat hat bei seiner Sitzung am Dienstag festgelegt, an welchen Sonntagen in diesem Jahr Geschäfte öffnen dürfen.

Die Termine: 14. April (Osterwiese), 5. Mai (Vegesacker Kindertag und Gewerbeschau Osterholz), 26. Mai (Huchtinger Familientage), 16. Juni (La Strada und Borgfelder Sommerfest), 30. Juni (Gröpelinger Sommer und Erdbeerfest Habenhausen), 29. September (Huchtinger Messetage und Computerbörse im Einkaufszentrum Berliner Freiheit), 6. Oktober (Vegefest, Wein- und Oktoberfest sowie Herbstmarkt Habenhausen), 3. November (Freimarkt und Feuerspuren in Gröpelingen).

Wegen der über die Region ­hinauswirkenden Veranstaltungen dürfen in den jeweiligen Stadtteilen, Ortsteilen oder Straßen die Geschäfte an den Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet werden.