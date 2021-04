Bislang waren Schnelltests zwei Mal pro Woche freiwillig, nun sind sie Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. (Peter Steffen/DPA)

Die bislang freiwilligen Schnelltests an Schulen sind verpflichtend, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz – wie aktuell in Bremen und Bremerhaven – über dem Wert von 100 liegt. Das hat der Senat an diesem Dienstag beschlossen. Gleichzeitig müssen nach den Osterferien auch Grundschüler im gesamten Schulgebäude Mund- und Nasenschutz tragen.

Es bleibe das Ziel, möglichst viel Unterricht in Präsenz anzubieten, um den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Bildungszeit bieten zu können, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist die Eindämmung von Ansteckungen. Im Präsenzschulbetrieb ist es notwendig, infizierte Kinder, Jugendliche und Beschäftigte möglichst früh zu identifizieren“, sagte sie. Deshalb soll ab dem 12. April ein negatives Testergebnis die Voraussetzung für den Zutritt oder den Verbleib auf dem Schulgelände sein. Weiterhin werden an allen Schulen zwei Mal pro Woche kostenfreie Schnelltests angeboten.

Laut der Bildungsbehörde sind in den vergangenen Wochen bei den rund 74.000 Schülerinnen und Schülern insgesamt 32.500 Tests durchgeführt worden – rechnerisch ergibt das einen Wert von 44 Prozent, der aber tatsächlich aufgrund der Freiwilligkeit niedriger liegt.