Mehr als 10.000 Quadratmeter groß ist das Gelände der Schokoladenfabrik in der Neustadt, die 2020 geschlossen wird. (Roland Scheitz)

Der Bremer Senat hat am Vormittag beschlossen, dass Bremen sich das Vorkaufsrecht für das Hachéz-Gelände in der Neustadt sichern soll. Auch die Baudeputation stimmte dem Gesetzes-Vorhaben in einer Sondersitzung am Mittag zu, am Nachmittag soll die Bürgerschaft dem Entwurf zustimmen.

Mit einem Vorkaufsrecht würde sich die Stadt Einfluss auf die Entwicklung des mehr als 10.000 Quadratmeter großen Areals sichern für die Zeit ab Anfang 2020, wenn Hachéz die Schokoladenproduktion nach Polen verlagert. Der Senat hält das zentral in der Neustadt gelegene Areal für immens wichtig für die weitere Stadtentwicklung vor Ort. Maike Schaefer, Senatorin für Bau und Stadtentwicklung (Grüne) betont die Bedeutung des Geländes für die Bremer Neustadt, nicht zuletzt aufgrund seiner Nähe zur Hochschule. „Eine Entwicklung des Geländes muss eng verflochten sein mit Wohnnutzung, kulturellen Möglichkeiten und, wenn möglich, der räumlichen Integration eines Bürgerzentrums und des Ortsamtes“, sagte sie. Notwendig seien zudem mehr Grünanlagen.

Mehr zum Thema Vorkaufsrecht soll beschlossen werden Bremen will Hachez-Gelände kaufen Die Stadt Bremen soll sich ein Vorkaufsrecht für das Hachez-Gelände in der Neustadt sichern. Das ... mehr »

Neben dem Gesetz beschloss die Baudeputation auch, einen neuen Bebauungsplan für das Gelände zwischen Westerstraße, Süderstraße, Großer Annenstraße und Kleiner Johannisstraße zu entwickeln. Der bisher gültige stammt noch aus dem Jahr 1954.