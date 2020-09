Neue Corona-Verordnung beschlossen

Senat erlaubt Messen und Sauna-Betrieb

Nina Willborn

Unter strengen Voraussetzungen können Messen in Bremen wieder stattfinden. Das hat der Senat am Dienstag, 1. September, beschlossen. Auch Saunen sollen noch in dieser Woche wieder öffnen dürfen.