Soll in Kleingartengebieten zumindest an Wochenenden regelrecht gewohnt werden dürfen? Ein Vorstoß der Grünen hat Bewegung in die Sache gebracht. (Koch)

Ausgewählte Kleingartengebiete im Bremer Stadtgebiet sollen nun doch in Wochenendhausgebiete umgewandelt werden können. Dafür wird sich der Senat voraussichtlich an diesem Dienstag aussprechen und damit einen bemerkenswerten Sinneswandel vollziehen. Denn noch in der vergangenen Woche hatte sich die Landesregierung sehr reserviert gezeigt. Das klingt inzwischen ganz anders.

Wie berichtet, hatten die Grünen in der Bürgerschaft eine schon länger im Raum stehende Idee mehrerer Kleingartenvereine aufgegriffen. Diese möchten ihre Flächen in Wochenendhausgebiete umwidmen, um dort unter anderem das Übernachten zu legalisieren. Auch die Vorschriften zur landwirtschaftlichen Nutzung der Parzellen wären bei einer Änderung des Status nicht mehr bindend. In einer parlamentarischen Anfrage an den Senat verlangten die Grünen Auskunft vom Senat, was er von der Umwidmung klassischer Laubenpieper-Kolonien in Wochenendhausgebiete hält. Nicht viel, hieß es noch vor wenigen Tagen. „Die stadtnah erlebbare Natur in Bremen erfordert hier gerade nicht die Entwicklung von Wochenendhausgebieten zu Erholungszwecken“, schrieb die Umweltbehörde in ihrem ursprünglichen Antwortentwurf für die Senatssitzung.

Nach Informationen des WESER-KURIER haben grüne Partei- und Fraktionskreise die grün-geführte Bau- und Umweltbehörde übers Wochenende wissen lassen, dass dies so nicht stehen bleiben kann. Und das hat offenbar gewirkt. Der Senat will nun „in geeigneten Einzelfällen eine Belebung von Kleingartengebieten durch die Umwandlung zum Wochenendgebiet ermöglichen“, heißt es in einer überarbeiteten Fassung der Senatsantwort, die am Montag in der Runde der Staatsräte gebilligt wurde. Sollten Änderungen oder Neuaufstellungen von Bebauungsplänen notwendig werden, um Wochenendhausgebiete zu ermöglichen, dann werde man diese planungsrechtlichen Verfahren anschieben.

Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer freut sich über das „positive Signal“ und hofft auf ein baldiges Pilotprojekt. Ganz ähnlich die Reaktion bei Norbert Wicha von der Wegegemeinschaft Karl-Beckhusen-Weg. Der Zusammenschluss von 120 Eigentümergärten in Findorff hatte bereits im Jahr 2010 bei der Baubehörde sein Interesse an einem Status als Wochenendhausgebiet bekundet. „Wir hoffen, dass unser Antrag jetzt mal bearbeitet wird“, sagt Wicha, „denn bisher sind wir immer nur vertröstet worden.“ Die Befürchtung, auf den Parzellen könne eine Art Splittersiedlung mit verdeckter, dauerhafter Wohnnutzung entstehen, sei unbegründet. Auch zusätzliche Kosten entstünden der Stadt nicht, denn wichtige Infrastruktur wie Wasserleitung und Zufahrt für die Müllabfuhr sei am Karl-Beckhusen-Weg bereits vorhanden.