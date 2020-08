Der Sitz der Gesundheit Nord in der Kurfürstenallee. Dort laufen die Zahlen aus den vier Krankenhäusern in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser zusammen. (Frank Thomas Koch)

Beim städtischen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) sind weitere finanzielle Hilfen des Senats notwendig, um das Unternehmen mittelfristig zahlungsfähig zu halten. Eigentlich war man im Gesundheitsressort bis vor Kurzem davon ausgegangen, dass die notwendigen politischen Beschlüsse bereits gefasst seien. Am 9. Juni hatte der Senat der Geno für das laufende Jahr einen Betriebskostenzuschuss über 15 Millionen Euro gewährt und den gleichen Betrag für 2021 in Aussicht gestellt.

In Aussicht stellen reicht aber nicht. Das hat sich jetzt gezeigt, als ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss der Geno für 2019 testieren sollte. Er machte darauf aufmerksam, dass für eine „uneingeschränkte Fortführungsprognose“ gesichert sein muss, dass vom Zeitpunkt des Testats an noch 18 Monate lang die Liquidität des geprüften Unternehmens gesichert ist. Im konkreten Fall der Geno heißt das: Wenn das Testat im kommenden Monat erteilt wird, gilt diese Anforderung bis etwa zur Mitte des ersten Quartals 2022.

Geno: Fehlendes Testat hätte Folgen

Dieses Ziel ist aber gefährdet. Vor allem durch die weiter defizitäre Entwicklung des Geschäftsbetriebs der Geno, aber auch weil der Klinikverbund eigentlich Ende 2021 ein Darlehen der Stadt über 20 Millionen Euro zurückzahlen muss. Ein eingeschränktes oder versagtes Testat des Wirtschaftsprüfers für 2019 wäre indes mehr als nur ein kleiner Schönheitsfehler in der Geno-Bilanz. Es hätte wahrscheinlich zur Folge, dass Lieferanten den Klinikverbund nur noch gegen Vorkasse beliefern, was die Liquidität der Geno zusätzlich belasten würde.

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dem Senat deshalb, in seiner Sitzung an diesem Dienstag ein Paket aus drei Beschlüssen zu schnüren. Zum einen soll die vage Zusage der 15 Millionen Euro für 2021 in eine klare haushaltsrechtliche Verpflichtung umgewandelt werden. Zweitens ist geplant, die Rückzahlung des 20-Millionen-Darlehens zeitlich zu strecken – statt ihn auf einen Schlag abzulösen, soll der Kredit nun in vier Jahresraten abgestottert werden. Und drittens soll die bestehende Kreditlinie der Geno bei der Stadt in Höhe von 183 Millionen Euro, die nur bis Ende 2020 festgeschrieben ist, bis 2024 verlängert werden. In der Summe werden diese Maßnahmen aus Sicht der Behörde ausreichen, um die so wichtige Unterschrift des Wirtschaftsprüfers zu erlangen.