Das Konfuzius-Institut in Bremen bietet Sprachkurse, Stipendien oder Sommercamps in China an. Eine Beeinflussung chinesischer Studenten und Wissenschaftler, gesteuert durch die kommunistische Regierung, sieht die Bremer Regierung nicht. (Roland Scheitz)

Versucht das Bremer Konfuzius-Institut, Wissenschaftler und Studenten im Sinne der chinesischen Regierung zu beeinflussen? Das wollen die Bremer Grünen in einer kleinen Anfrage vom Senat wissen. Der Hintergrund sind Warnungen von Sicherheitsbehörden vor den insgesamt 19 Einrichtungen, die auf Wunsch der Führung der Kommunistischen Partei Kenntnisse über Sprache und Kultur des Landes an deutschen Hochschulen fördern sollen. Auch die Bundesregierung hatte im November nach einer Anfrage der FDP zu diesem Thema Stellung genommen.

Andere Städte wie Hamburg oder Düsseldorf ziehen laut Medienberichten bereits seit längerem Konsequenzen und verringern die Zusammenarbeit mit den Instituten. Der Bremer Regierung und der Polizei liegen keine Kenntnisse über Versuche von Beeinflussung oder Spionage vor, so steht es in der Antwort des Senats. „So lange keine entsprechenden konkreten Hinweise für Bremen vorliegen, besteht derzeit kein Anlass, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen“, heißt es in dem Papier. Allerdings haben auch weder das Wissenschaftsressort noch die Hochschule für Künste formale Kooperationen mit dem Bremer Konfuzius-Institut. Aufgebaut und gefördert wird es seit dem Jahr 2013 von Hochschule, Universität, Jacobs University und dem Wirtschaftsressort, die Vereinbarung darüber ist den Angaben zufolge weiterhin in Kraft.

Sprachkurse und Stipendien

Die Arbeit des Instituts besteht laut der Senatsantwort schwerpunktmäßig in chinesischen Sprachkursen am Fremdsprachenzentrum der Hochschulen. Seit 2015 haben daran insgesamt 215 Studierende teilgenommen. Außerdem können sich Studierende für ein Sommercamp in China oder um Stipendien bewerben, zusätzlich schreibt das Konfuzius-Institut auch Fördermittel aus, auf die sich die Hochschulen bewerben können. An den Lehrprogrammen der Uni, der Hochschule Bremerhaven und der Kunsthochschule sei es aber nicht beteiligt, heißt es in der Senatsantwort. Anders an der Bremer Hochschule: Dort leitet noch bis März eine Lehrkraft für Chinesisch einen Kurs im Studiengang „Industrial Management and Engineering“.

Grundsätzlich begrüßt der Senat die auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vorgegebene China-Strategie zur Förderung von Kenntnissen des Landes, nicht zuletzt „aufgrund der weiterhin zunehmenden Bedeutung Chinas als internationaler Wirtschafts- und Wissenschaftsakteur“.