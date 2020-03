Für Bremer und Bremerhavener Firmen, die durch Corona in Not geraten sind, gibt es umfangreiche Hilfen. (Christoph Schmidt)

Senat und Arbeitsverwaltung schnüren ein umfassendes Bündel von Hilfsmaßnahmen für Betriebe, die von der Corona-Krise hart getroffen sind. Darlehen und Bürgschaften, Liquiditätshilfen und Steuerstundungen, obendrein das Kurzarbeitergeld - alle Register werden gezogen, um zu verhindern, dass sich Unternehmen wegen der drastisch eingetrübten konjunkturellen Aussichten von Beschäftigten trennen oder gar aufgeben müssen.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), ihr Senatskollege Dietmar Strehl (Grüne) sowie Vertreter von Kammern, Bundesagentur für Arbeit und Verbänden stellten das Paket am Dienstag im Rathaus vor. Die Botschaft des gemeinsamen Auftritts brachte Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, auf den Punkt: „Wichtig ist, dass wir zusammen diese Krise bewältigen.“ Deutschland und Bremen hätten dazu die Voraussetzungen.

In einem ersten Schritt hat das Wirtschaftsressort bei der landeseigenen Bremer Aufbaubank (BAB) eine Projektgruppe eingerichtet, die individuelle Lösungen für akut betroffene Unternehmen und Arbeitnehmer erarbeitet. Erreichbar ist die Task Force über die Website der Bremer Aufbaubank (bab-bremen.de). Die BAB könne in vielen Fällen helfen, in denen sich in die jeweilige Hausbank nicht engagiert, hieß es. Grundsätzlich könnten auch Freiberufler die Hilfen in Anspruch nehmen. Im Werkzeugkasten des Senats befinden sich neben direkten Hilfen wie Krediten, Bürgschaften und Liquiditätshilfen auch indirekte Maßnahmen, die in vielen Fällen ebenfalls sinnvoll sein können. Gemeint ist die Herabsetzung oder Aussetzung von Vorauszahlungen zur Einkommens- oder Körperschaftssteuer. „Fällige Steuerzahlungen können zudem zinslos gestundet werden“, sagte Dietmar Strehl. Telefonische Auskünfte hierzu erteilt das Finanzamt unter 36190909 oder 36195096. Für E-Mails ist ein Sonderpostfach unter corona(at)fa-hb.bremen.de eingerichtet.

Der Standortchef der Bundesagentur für Arbeit, Joachim Ossmann, appellierte an betroffene Unternehmen, von der Möglichkeit der Kurzarbeit Gebrauch zu machen, bevor sie sich von Personal trennen. Kurzarbeit können Betriebe beantragen, die durch Ereignisse außerhalb ihres Verantwortungsbereichs in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Auf den Coronavirus treffe genau dies zu. Ossmann an die Adresse der Firmen: „Nutzen Sie dieses Instrument!“