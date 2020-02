Die Bremer Integrations-Qualifizierung soll jungen Geflüchteten und Zuwanderern den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Mehr als 299 Jugendliche haben das Angebot seit 2018 angenommen. (Andreas Arnold/dpa)

Junge Zuwanderer und Geflüchtete können in Bremen beim Berufseinstieg durch ein Programm namens „Bremer Integrations-Qualifizierung“ (BIQ) gefördert werden. Die zweite Phase dieses Modellprojekts begann im Sommer 2018 – bisher haben daran insgesamt 242 Jugendliche teilgenommen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Bremer CDU-Fraktion hervor. Insgesamt hatten sich 300 Personen angemeldet.

75 dieser Jugendlichen verließen das Projekt allerdings vorzeitig. Die Christdemokraten hatten sich auch nach den Abbrecherquoten erkundigt. Die häufigste Abbrüche traten nach Senatsangaben in den ersten Wochen auf. „Zu den Gründen für Abbrüche gehören in erster Linie die Aufnahme einer Ausbildung oder die Entscheidung für eine Ausbildungsvorbereitung sowie diverse individuelle und persönliche Gründe“, heißt es in der Antwort des Senats.

Lernen im Betrieb

Das BIQ-Programm richtet sich an Berufsschüler, die nach ihrer Zeit in einer Berufsorientierungsklasse mit Sprachförderung keinen Ausbildungsplatz und keinen Platz für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) gefunden haben. Durch eine Einstiegsqualifizierung lernen Jugendliche sechs bis zwölf Monate lang einen Betrieb von innen kennen.

Das Programm ist ein gemeinsames Projekt von Wirtschafts- und Bildungsbehörde, das durch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert und vom Zentrum für Schule und Beruf umgesetzt wird. Es soll junge Geflüchtete und Zugewanderte an Berufsschulen auf ihrem Weg zur Ausbildung unterstützen. Sie bekommen unter anderem sozialpädagogische Betreuung, eine Weiterbildung durch Sprach- und Integrationskurse und sollen Fachwissen erwerben. Durch Praktika lernen sie außerdem die Arbeitswelt kennen.

Die CDU wollte nun wissen, wie es für die Jugendlichen weitergegangen ist, nachdem sie an dem Programm teilgenommen hatten. Von den 245 Teilnehmern sind derzeit noch 92 in dem Projekt. Von den restlichen 150 konnten dem Senat zufolge 21 eine Einstiegsqualifizierung beginnen, 17 fanden einen Ausbildungsplatz. 15 Jugendliche bekamen einen Schulplatz, um einen Abschluss nachzuholen oder einen höheren Abschluss zu machen. 27 Teilnehmer wurden in Sprachkurse vermittelt, fünf begannen ein Praktikum oder eine sogenannte ausbildungsbegleitende Maßnahme.

Der Senat betrachtet das Projekt den Angaben zufolge als erfolgreich, weil sich für 57 Prozent der Teilnehmer eine Anschlussperspektive ergeben habe. Insgesamt lasse sich sagen, dass es in Bremen inzwischen „eine flächendeckende und zufriedenstellende Versorgung junger zugewanderter Menschen“ gebe, ist man überzeugt.

Nun prüft Bremen, ob und in welcher Form weiter Bedarf besteht, das BIQ-Programm fortzusetzen. Klar geworden sei zum Beispiel, dass weiterhin Alphabetisierungskurse gebraucht würden – also Kurse für Jugendliche, die zum Beispiel in ihren Herkunftsländern nicht die Möglichkeit hatten, richtig lesen und schreiben zu lernen. Derzeit geht der Senat laut Antwort davon aus, dass der Bedarf für das Programm weiter besteht und das Projekt verlängert wird.

Zur Sache

Jobperspektiven für Zugewanderte

Die Zuwanderung hat das Arbeitskräfteangebot in Deutschland erhöht und im langjährigen Vergleich zu mehr Beschäftigten, aber auch zu mehr Arbeitslosen und Leistungsempfängern geführt. Das stellen die Autoren eines aktuellen Berichts der Bundesagentur für Statistik fest. Die Zahl der Zuwanderer, die in Deutschland einen Job gefunden haben, ist ihnen zufolge 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 226 000 Personen angestiegen. Das ist ein Zuwachs von 7,4 Prozent. Die Autoren unterteilen die Zuwanderer mit einem Job in Deutschland in drei größere Gruppen: Menschen aus den neuen osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten wie Rumänien, Bulgarien und Kroatien, Menschen aus südlichen EU-Ländern, die wie Griechenland, Italien, Portugal und Spanien von der EU-Schuldenkrise betroffen sind, und die Geflüchteten aus Ländern jenseits der EU. Den größten Zuwachs an Zuwanderern mit einer Arbeit in Deutschland stellen die Autoren bei den Menschen aus den neuen EU-Staaten fest: Ihre Zahl stieg um 96 000 Personen gegenüber dem Vorjahr an. Eine große Gruppe bilden auch die Beschäftigten aus nicht-europäischen Ländern, die in Deutschland Asyl suchten: Von ihnen gab es 69 000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten aus Griechenland, Italien, Portugal und Spanien hat dem Bericht zufolge um 10 000 Personen zugenommen.