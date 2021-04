Claudia Bogedan (SPD). (Christina Kuhaupt)

Nach fast sechs Jahren an der Spitze der Bremer Bildungsbehörde gibt Senatorin Claudia Bogedan (SPD) ihren Posten auf. Nach Informationen des WESER-KURIER wird die 46-Jährige Geschäftsführerin der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dort hatte sie als Leiterin der Forschungsförderung gearbeitet, bevor der damalige Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sie nach Bremen holte und in den Senat berief. Bogedans Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Die promovierte Sozialwissenschaftlerin hatte 2015 als Nachfolgerin von Eva Quante-Brandt (SPD) die Leitung der Bildungsbehörde übernommen. Die Reorganisation des Hauses nahm Bogedan vom ersten Tag an voll in Anspruch. Unter anderem galt es, den Bereich Kitas / vorschulische Bildung, der früher Teil des Sozialressorts war, in die Behörde einzugliedern. Weitere Strukturreformen folgten. Mit einigem Erfolg kämpfte Claudia Bogedan um eine deutliche Aufstockung des Bildungshaushalts. In ihrer Amtszeit übersprang dieser Einzeletat erstmals die Milliardengrenze.