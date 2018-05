Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt. (Karsten Klama)

Der Personalnotstand im Gesundheitsamt und die daraus resultierenden Folgen sorgten am Dienstag für eine hitzige Debatte in der Gesundheitsdeputation. Der Vorsitzende des Gremiums, Magnus Buhlert (FDP), hatte das Thema nach der Berichterstattung des WESER-KURIER kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt. Wie berichtet, hatten der Personalrat und Mitarbeiter des Amtes die Gesundheitsbehörde und Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) seit wenigstens einem Jahr davor gewarnt, dass wegen des Personalmangels unter anderem Hygienekontrollen in Kliniken, Pflegeheimen und anderen medizinischen Einrichtungen nicht mehr in vollem Umfang stattfinden könnten.

„Unter der Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt ist das Gesundheitsamt zum Problemfall geworden“, kritisierte Buhlert. Wenn gesetzlich vorgeschriebene Hygiene-Kontrollen in Kliniken nicht mehr in vollem Umfang durchgeführt werden könnten, sei das ein Spiel mit dem Feuer. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rainer Bensch, warf Quante-Brandt vor: „Es ist erschreckend, mit welcher Gleichgültigkeit die Gesundheitssenatorin Beschwerden ihrer Mitarbeiter aussitzt und erst dann reagiert, wenn Missstände öffentlich werden.“

Auf die Frage, wie handlungsfähig das Amt etwa im Falle eines Legionellenausbruchs wie vor wenigen Jahren sei, antwortete ein leitender Mitarbeiter den Deputierten: Aus eigener Kraft sei dies derzeit schwer möglich. Mitarbeiter aus einem anderen Referat müssten in solch einem Fall aushelfen oder es müsse je nach Ausmaß eines Ausbruchs Unterstützung vom Robert-Koch-Institut in Berlin angefordert werden. Die alle zwei Jahre vorgesehenen Hygiene-Audits in den Kliniken könnten stattfinden, aber personell sei dies auf Kante genäht.

Quante-Brandt sagte, die personellen Probleme seien bekannt und eine Neuaufstellung des Gesundheitsamtes in Gang gesetzt. Wie gegenüber dem WESER-KURIER betonte sie auch in der Deputationssitzung, dass zusätzliche Stellen geschaffen würden und Mitarbeiter eine bessere Bezahlung erhalten sollen. „Für die Sitzung nach den Sommerferien haben wir einen Bericht angefordert, ob und wie diese Vorhaben umgesetzt sind und wie es um die Handlungsfähigkeit des Gesundheitsamtes steht“, erklärte Buhlert.