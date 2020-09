Wegen eines Warnstreiks standen die Straßenbahnen am Dienstag in Bremen still. (Christina Kuhaupt)

Maike Schaefer: Mithilfe der Medien ist es uns gelungen, alle Menschen in der Stadt auf die Situation vorzubereiten. Zum Glück blieben lange Staus und ein Verkehrschaos aus. Dennoch fehlten die Busse und Bahnen natürlich. Das sollte eine Ausnahme sein, denn viele Bremerinnen und Bremer sind auf den ÖPNV angewiesen. Sicherlich spielte auch eine Rolle, dass einige noch im Homeoffice sind, das hat geholfen.

Bremen ist zum Glück die Stadt der kurzen Wege, sodass es möglich ist, relativ flexibel von A nach B zu kommen. Not macht bekanntlich erfinderisch, und die Menschen haben die unterschiedlichsten Fortbewegungsformen kreativ genutzt. Zum Glück ist die Nordwestbahn gefahren, so sind die Pendler mit längerem Weg zum Arbeitsplatz trotzdem ans Ziel gekommen.

Es gibt sicherlich geeignetere Zeitpunkte für einen Streik. Wir versuchen ja gerade, das Vertrauen der Fahrgäste wiederzugewinnen, das durch die Corona-Pandemie zum Teil verloren gegangen ist. Das gilt nicht nur für die BSAG, sondern für den ÖPNV deutschlandweit. Gerade für eine gelingende Verkehrswende ist Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr ungemein wichtig. Neben neuen Straßenbahnen, dem Streckenausbau und einer zukunftsfähigen ÖPNV-Tarifstruktur zählt eben auch die Verlässlichkeit der Busse und Bahnen dazu.

Es wurde ja nicht nur die BSAG in Bremen bestreikt, sondern auch viele weitere Verkehrsbetriebe in Deutschland. Hintergrund sind die bundesweiten Tarifverhandlungen auf Bundesebene. Wenn man etwas aus dem Streik heute lernen kann, dann, wie wichtig ein gut funktionierender ÖPNV für Bremen ist. Außerdem sollten wir alle Anstrengung daran setzen, ihn noch attraktiver zu machen.

Wir hatten das Thema gerade vergangene Woche in der Deputation. Derzeit wird an einer App gearbeitet, die den Nutzern genaue Informationen zu Kombiverkehren gibt. Dort kann man angeben, wohin man möchte, kann die Verkehrsmittel (Leihrad, ÖPNV, Carsharing, Taxi etc.) wählen und bekommt dann die optimale Route mit den gewünschten Kombinationen. Die App soll Ende Oktober an den Start gehen.

