Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) nimmt die Kinder mit Förderbedarf vom Gymnasium Horn, die dort im Zuge der Einrichtung einer Inklusionsklasse seit August zur Schule gehen. Es geht um drei Kinder mit einer Beeinträchtigung im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (kurz W&E), also mit einer geistigen Behinderung.

"Im Sinn der Kinder kann ich die Situation der W&E-Klasse am Gymnasium Horn nicht mehr verantworten", sagt Senatorin Claudia Bogedan. "Leider war es dieser Schule offenbar noch nicht möglich, den Geist der Inklusion auch für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich W&E, flächendeckend zu entfachen. Das ist in anderen Bremer Schulen anders, das gilt auch für Gymnasien." Zum kommenden Schuljahr solle aber erneut eine Inklusionsklasse am Gymnasium Horn eingerichtet werden, bekräftigte sie. Die Inklusion bleibe eine Aufgabe für Gymnasien.

Spätestens zum Ende der Herbstferien sollen die drei Kinder vom Gymnasium Horn an andere Schulen wechseln, die laut Bogedan angeboten haben, die Kinder aufzunehmen und sie individuell zu fördern. Eines von ihnen wird laut Bildungsbehörde die Gesamtschule Ost besuchen.

„Mir scheint es nicht so zu sein, dass die Kinder mit Förderbedarf sich hier bei uns an der Schule nicht wohlfühlen“, sagt Christel Kelm, Schulleiterin des Gymnasium Horn. „Das sind meine Schüler, und ich würde nie eine bildungspolitische Auseinandersetzung mit der Senatorin an den Kindern auslassen.“ Sie betont: „Ich tue alles, damit es meinen Schülern gut geht.“

Vorausgegangen war ein Streit um die Inklusion an Gymnasien. Die Schulleiterin des Gymnasium Horn war zuvor mit einer Klage gegen die Einrichtung einer Inklusionsklasse vorgegangen. Das widerspreche dem Konzept der Schulform, argumentierte sie. Juristisch hatte sie aber schon im Vorfeld keinen Erfolg: Zu einer Klage sei sie nicht befugt, entschied das Gericht. In der Folge wurde die Inklusionsklasse in Horn wie von der Behörde geplant eingerichtet.

Allerdings verlief der Start nicht ohne Hindernisse: Eine Sonderpädagogin, die die Inklusionsklasse unterrichten sollte, wurde nur als Feuerwehrkraft bis Mitte September gefunden, Kritik gab es auch an noch nicht abgeschlossenen Umbau-Maßnahmen für die Inklusion an dieser Schule. Zuletzt meldeten sich Eltern von einem der Förderkinder in einem Bericht von Radio Bremen zu Wort und kritisierten, ihr Kind werde nicht unterrichtet, sondern aufbewahrt.

Die Kinder nun auf anderen Schulen weiter zu unterrichten, hält Siegbert Meß vom Schulverein des Gymnasiums Horn für richtig. Nun könne das Gymnasium in Ruhe eine Inklusionsklasse für 2019/20 vorbereiten, so dass Personal und Ausstattung der Schule bis dahin angemessen seien. Derzeit würden die Kinder seit dieser Woche zwar durch eine Reha-Pädagogin und eine Assistenzkraft gut betreut, aber diese dürften alles, nur nicht unterrichten. „Seit dieser Woche haben wir keine Sonderpädagogin, die Kinder werden seit Montag hier geparkt.“

Die Kritik der Senatorin, es habe an inklusivem Geist an der Schule gefehlt, weist er scharf zurück: „Die Schulleiterin des Gymnasium Horn hat seit Schulbeginn jeden Tag um die nötige Ausstattung gekämpft“, sagt Siegbert Meß. Dabei sei es die Aufgabe der Behörde gewesen, für eine Pflegeliege, einen Notfallstuhl und einen gut ausgestatteten Differenzierungsraum zu sorgen. Die Schulleiterin sei dabei aber teils wochenlang vertröstet worden.

Zentrales Problem war bis zuletzt, dass sich kein Sonderpädagoge fand, um die Inklusionsklasse am Gymnasium Horn zu unterrichten. Deshalb stand im Raum, dass die Bildungsbehörde von einer der umliegenden Oberschulen einen Sonderpädagogen abzieht und ans Gymnasium Horn versetzt. Das wiederum sorgte für Unruhe an den Oberschulen, die ihre Fachkräfte nicht verlieren wollten – bei Sonderpädagogen herrscht Fachkräftemangel.

„Wir haben angeboten, die Kinder vom Gymnasium Horn bei uns aufzunehmen, sie sind hier herzlich willkommen“, sagt Hans-Martin Utz, Schulleiter der Gesamtschule Ost. „Wir haben das auch angeboten, weil wir gemerkt haben, dass das Gymnasium Horn keinen Sonderpädagogen findet – da möchte wohl keiner hin, die Klage der Schulleiterin gegen die Inklusion war einfach absolut keine gute Werbung.“

Der Vorschlag, die Kinder lieber an anderen Schulen aufzunehmen, als Sonderpädagogen abzuziehen, sei der Bildungsbehörde von mehreren Oberschulleitungen im Bremer Osten gemacht worden. „Wir sind froh, dass wir von der Behördenspitze gehört wurden, das ist eine kluge, bürgernahe Entscheidung“, sagt Utz.

Er stellt klar: „Wir wussten im Herbst 2017 auch nur einen Monat früher als das Gymnasium Horn, dass wir eine W&E-Klasse bekommen, haben uns dann aber direkt auf die Suche nach Sonderpädagogen begeben und auch eine tolle Fachkraft gefunden.“ Wenn man ein Gerichtsurteil abwarte und erst dann Personal suche wie am Gymnasium Horn geschehen, dann werde die Zeit zu knapp. „Die GSO hat ihre Hausaufgaben gemacht“, sagt Utz.

