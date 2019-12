Im Aufsichtsrat der Gesundheit Nord (Geno) ist am Freitag ein Strategiepapier zur wirtschaftlichen Stabilisierung des städtischen Klinikkonzerns beraten worden. (Frank Thomas Koch)

Bei der Neuausrichtung und wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesundheit Nord (Geno) soll es zunächst in kleinen Schritten vorangehen. Der Aufsichtsrat des städtischen Klinikkonzerns, dem Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite angehören, hat am Freitag über ein Strategiepapier beraten, das von der Geschäftsleitung vorgelegt worden war und unter anderem eine Verlagerung der chirurgischen Kapazitäten des Klinikums Ost (KBO) ans Klinikum Mitte vorsieht. Einen solch massiven Eingriff in das medizinische Profil des Osterholzer Standortes wird es allerdings ohne vorherige Konsultation der dortigen Akteure nicht geben. Das hat Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) nach der Aufsichtsratssitzung im Gespräch mit dem WESER-KURIER versichert.

Die Proteste der KBO-Beschäftigten sind damit nicht ohne Wirkung geblieben. Am Klinikum Ost hatte es am Donnerstag nach dem Bekanntwerden der Pläne eine spontane Betriebsversammlung gegeben, bei der die Beschäftigten ihrem Unmut Ausdruck verliehen. Die angestrebten Veränderungen müssten „sehr gut überdacht werden“, sagt nun auch Senatorin Bernhard. Sie will die Vorschläge der Geno-Geschäftsführung in einen Dialogprozess mit Krankenhausdirektionen, Chefärzten, Klinikpflegeleitungen und Betriebsräten einbringen. Ein endloses, ergebnisloses Palaver will Bernhard allerdings vermeiden. Bis Ende Januar sollen Resultate vorliegen.

Was sofort umgesetzt werden soll, sind einige kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung von Personalsteuerung und Belegungsmanagement auf den Stationen. Ein Beispiel: In Kürze wird eine Software in Betrieb genommen, die den Klinikleitungen einen tagesaktuellen Überblick über Ausfälle beim Pflege- und ärztlichen Personal verschafft, so dass Ressourcen kurzfristig umgeschichtet werden können. Wirtschaftliches Potenzial sieht der Aufsichtsrat auch in der weiteren Ambulantisierung von Leistungen, etwa in der Augenheilkunde. Ob es in Zukunft an der Spitze der Geno-Häuser wieder eine Dreier-Spitze aus ärztlichem, pflegerischem und kaufmännischem Bereich geben wird, ist nach Darstellung der Gesundheitssenatorin noch offen.

Auf der Arbeitgeberseite des Aufsichtsrats kündigt sich derweil eine Veränderung an. Dort soll der krankenhauswirtschaftliche Sachverstand gestärkt werden. Nach Informationen des WESER-KURIER steht Matthias Bracht, medizinischer Geschäftsführer der Klinikum Region Hannover GmbH, kurz vor seiner Berufung in das Gremium.