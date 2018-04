Mit einem Rasenmäher verdienten die zwei Männer eine vierstellige Summe. (Symbolbild) (dpa)

Vergangenen Donnerstag klingelten zwei unbekannte Männer in Surheide in Bremerhaven und boten dem dort lebenden 86-Jährigen an, den Rasen von seinem Haus zu mähen - für 500 Euro Vorkasse. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Leider blieb es nicht dabei.

Als sie fertig waren, verlangten sie weitere 700 Euro, die der Mann auch noch bezahlte. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Wucher.