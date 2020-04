Bremen. Ein Mann überfiel am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in St. Magnus einen 83-Jährigen in seinem Haus. Der Räuber erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Der mutmaßliche Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und einen Bart und war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhose und Lederhandschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.