Albrecht Klages ist Teil einer Gruppe Senioren, die ehrenamtlich als Automatenhelfer Bahnreisenden zur Seite stehen. (Christina Kuhaupt)

Schier endlose Menschenmassen schieben sich zur Mittagszeit aus allen Richtungen durch die Eingangshalle des Hauptbahnhofs. Manche schlendern gemütlich umher und unterhalten sich, andere springen im Zickzack durch die Menge und hetzen erst zu den Fahrscheinautomaten, anschließend mit schnellen Schritten zu den Gleisen.

Ein Fahrgast möchte nach Osnabrück reisen. Er stammt nicht aus der Gegend und ist sich nicht sicher, welches Ticket er lösen muss. Albrecht Klages geht auf ihn zu. Als ehrenamtlicher Automatenhelfer unterstützt er Reisende, die Hilfe beim Ticketkauf benötigen. Er empfiehlt dem Reisenden ein Niedersachsen-Ticket als günstigste Lösung, da er noch am selben Tag zurückfahren möchte. Damit kann er allerdings nur die langsameren Nahverkehrszüge nutzen. Der Reisende nickt zustimmend. Klages tippt sich routiniert durch den Kaufvorgang auf dem abgegriffenen Bildschirm.

Plötzlich überlegt der Fahrgast es sich anders und möchte auch in den schnellen Verbindungen reisen. Das Problem: Der schnelle Zug fährt in wenigen Minuten ab. "Da darf ich mich nicht vertippen, sonst verliere ich wertvolle Zeit", sagt Klages. Er konzentriert sich und tippt, bis der Automat summt und das Ticket ausspuckt. Der Gast nimmt es entgegen und läuft los zum Gleis 7. Wenn er sich beeilt, bekommt er den Zug noch.

"Jetzt muss ich erst einmal durchatmen", sagt Klages und klingt hörbar angestrengt. Er ist 82 Jahre alt, wirkt auf den ersten Blick aber deutlich jünger. Er könne es selbst hin und wieder kaum glauben, sagt er und lächelt. Ein ehemaliger Bahnangestellter habe bis 84 ehrenamtlich bei den Automatenhelfern mitgewirkt. "Das möchte ich mal toppen", sagt er. Mit 63 gehöre man in seinem Team bereits zu den Jüngeren.

Die Idee sei vor bald zehn Jahren in der Seniorenvertretung entstanden, einem Teil der Sozialsenatorin. Seit November 2008 unterstützen die ehrenamtlichen Automatenhelfer Reisende. Zwei Monate zuvor wurde der Beschluss gefasst. Zusammen mit der Deutschen Bahn sollte eine Gruppe freiwilliger Automatenhelfer aus dem Kreis der Bremer Senioren älteren Menschen helfen, sich bei der Bedienung der Fahrkartenautomaten zurechtzufinden. Anlass waren etliche Klagen über Schwierigkeiten beim Umgang mit den unterschiedlichen Automatensystemen der Bahngesellschaften.

"Hier zu helfen ist besser, als zu Hause seine Zeit abzusitzen"

"Das Projekt war in Bremen einzigartig", sagt Gerd Feller, Sprecher der Seniorenvertretung. Viele Bahnkunden hätten heute keine großen Probleme mit den Automaten, räumt Feller ein. Dennoch bestehe nach wie vor ein Bedarf an Senioren, die auf der Suche nach günstigen Angeboten helfen und bei sonstigen Schwierigkeiten zur Seite stehen.

"Hier zu helfen ist besser, als zu Hause seine Zeit abzusitzen", sagt Klages. Die Zusammenarbeit mit der Bahn funktioniere sehr gut. Ein bis zwei Mal im Jahr würden die Automatenhelfer Weiterbildungen der Bahn in Anspruch nehmen und dabei über neue Tarife unterrichtet. Momentan bestehe ihr Team aus zwölf Personen. "Wir suchen permanent Nachwuchs."

Die Automatenhelfer hätten als ein reines Seniorenangebot begonnen, sagt er. Aber die Zeit sei längst vorbei. "Wir machen da keinen Unterschied und helfen jedem." Die Helfer hätten auch mit ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern zusammengearbeitet. Falls ein Fahrgast weder Deutsch noch Englisch gesprochen hat, hätten sie hin und wieder Dolmetscher organisieren können.

Für die Tätigkeit würden Helfer Menschenkenntnis und einen guten Umgang benötigen. "Jeder Reisende hat eine eigene Mentalität. Da braucht es Fingerspitzengefühl." Daneben sei gute Kenntnisse über die Tarife der Züge gefragt. "Man muss sofort entscheiden, was für den Fahrgast am besten ist."

Hin und wieder gebe es jedoch Probleme, bei denen auch Klages und seine Kollegen nicht weiterhelfen können. "Es gibt Fahrkarten, die man nicht am Automaten kaufen kann", sagt er. Bei komplexen Reisen ins Ausland oder Fahrradkarten in Schnellzügen könne es zu Schwierigkeiten kommen. Im Reisecenter hätten die Bahnmitarbeiter mehr Möglichkeiten als Klages am Automaten.

An einer zu komplizierten Bedienung liegt es Klages zufolge nicht: Die Automaten seien übersichtlich gestaltet und vollkommen in Ordnung, findet er. "Viele haben nicht genug Routine an den Automaten." Allerdings sei die Zahl der Automaten im Bahnhof zurückgegangen – vor einem halben Jahr noch seien es 22 gewesen, heute sind es zwei weniger. Grund dafür ist die Entwicklung, dass Reisende ihre Zugfahrten zunehmend per Smartphone organisieren. "So ist die Entwicklung, das erfahren wir auch in unseren Fortbildungen."

Ein Fahrgast hat sich am Automaten eine falsche Fahrkarte gekauft. Sie hat im Voraus vier Anschlusstickets gekauft, dabei aber nicht bedacht, dass diese sofort gültig sind. Klages begleitete sie ins Kundenzentrum. "Alles, was an einem Automaten falsch läuft, kann innerhalb von 30 Minuten am Schalter rückgängig gemacht werden", erklärt er – bei Fahrten im Fernverkehr sei die Frist sogar eine Stunde lang. Auch die Dame mit den falschen Karten konnte diese Umtauschen. Eine weitere zufriedene Bahnkundin, der Klages fachlich zur Seite stehen konnte.