Die Lage war dramatisch. Als die Corona-Pandemie dazu führte, dass Seniorenheime ihren Pforten schließen mussten und Kontakte beschränkt wurden, verloren viele Menschen abrupt den persönlichen Kontakt zu ihren Familien. Die einzige Möglichkeit, sich wenigstens ins Gesicht schauen zu können, waren plötzlich der Laptop und das Smartphone. Darauf ließen sich viele Senioren nur kurzfristig ein.

„Es wurden auf jeden Fall mehr digitale Angebote genutzt, als vor der Corona-Pandemie“, bestätigt Amelie Krüger Sozialdienstleiterin im St. Remberti-Haus der Bremer Heimstiftung. Bei der Bremer Heimstiftung habe man gleich nach dem Lockdown ein Schreiben aufgesetzt, indem auf die Möglichkeit des Skypens hingewiesen wurde, sagt Krüger. Dazu gab es einen eigenen Laptop, der den Bewohnern zur Verfügung gestellt und von Mitarbeitern des Heims eingerichtet wurde. Sie betont allerdings auch: „Das Angebot wurde nicht so gut angenommen, wie wir erwartet hatten.“

Seit der Wieder-Öffnung der Seniorenheime sei die Nutzung der virtuellen Kontaktmöglichkeit auch bereits wieder deutlich zurückgegangen, sagt Melanie Loewemann, Geschäftsführerin des Altenheimträgers Egestorff-Stifung. „Das war immer nur eine Notlösung“, bestätigt Krüger.

Viel Dankbarkeit

Diese Notlösung war für die Angehörigen bequem, da sich die Bremer Heimstiftung um alles kümmerte. „Sie mussten nichts machen, nur ebenfalls Skype installieren“, berichtet Krüger. Einige hätte sich dafür überschwänglich bedankt. Andere konnten das Angebot hingegen nicht nutzen, da die Angehörigen kein Skype hatten. Manche nutzten die Videoanruf-Funktion von Whatsapp. „Aber das war auf dem kleinen Display nicht so toll.“

Die Angehörigen vereinbarten die Termine für die Onlinegespräche. „Unsere Bewohner sind zwischen 80 und 100 Jahren. Die vergessen die Möglichkeit des Videoanrufs zum Teil schnell, also machen das die Angehörigen“, sagt Krüger. Dennoch hätten die Senioren die Telefonate genossen. Es habe viel Verständnis für den Lockdown gegeben, umso größer sei die Freude gewesen, die Angehörigen trotzdem zu sehen. Krüger: „Da gab es die ein oder andere Freudenträne. Besonders, wenn Enkelkinder im Bildhintergrund tollten.“

Eine Bewohnerin nutze das Angebot weiter. Sie habe seit dem Lockdown regelmäßig mit ihrer Tochter telefoniert, die ebenfalls zur Risikogruppe zählt. Das soll fortgesetzt werden. „Sie freut sich immer den ganzen Tag auf den Anruf.“ Der große Digitalboom blieb aber aus: Die meisten nutzen das Angebot schon wieder nicht mehr. Viele Bewohner waren von Beginn an skeptisch und beschränkten sich gleich Telefon und Brief, zum Kontakt halten.

Einige konnten gar nicht mit Skype umgehen. Besonders demenzielle Heimbewohner hatten Probleme zu verstehen, was vor ihren Augen passiert. Im Haus Poppe der Egestorff-Stiftung, in dem vor allem demenzielle Menschen leben, wurde deshalb nicht geskyped. Videotelefonate gab es dennoch: Viele Arzt-Visiten finden seit April über die Telemedizin-Apps Clickdoc und Viomedi statt. „Im Zusammenspiel mit den Pflegekräften können sich die Ärzte ein schnelles Bild von unseren Bewohnern machen“, sagt Pflegedienstleiter Markus Merk. Das Angebot funktioniere gut und solle in Zukunft weiter eingesetzt werden. Er betont aber, dass das den persönlichen Arztbesuch nicht ersetzt. „Erst am Montag brauchten wir wieder einen Arzt vor Ort, weil eine Bewohnerin eine Zecke hatte.“

Projekte sollen gefördert werden

Außerhalb von Pflegeheimen gibt es hingegen eine ungebrochen große Nachfrage nach digitalen Angeboten durch Senioren, berichtet Ricarda Möller, Vorständin der Senioreneinrichtung ambulante Versorgungsbrücke. Seit der Corona-Pandemie kann sich die Einrichtung, die unter anderem Computer- und Handyschulungen für Senioren anbietet, kaum vor Anfragen retten. In den nächsten zwei Wochen seien alle Termine ausgebucht. Damit sich dieser Trend fortsetzen kann, möchte die Koalition im Rahmen eines bis 2022 angelegten Projektes Angebote wie die Versorgungsbrücke fördern. Dazu soll eine Stelle geschaffen werden, die ein Netzwerk vergleichbarer Angebote einrichtet.

Unter den Anmeldungen bei der Versorgungsbrücke waren zuletzt viele neue Interessenten. „Wir müssen wieder mehr Grundlagenarbeit machen als vor Corona: Welches Handy ist das richtige, welcher Vertrag der passende?“, sagt Möller. Im Blick stehen auch Gesundheitsapps, die Diagnosen erstellen und wichtige Gesundheitsdaten aufbewahren, oder die Corona-App. „Da stoßen wir auf sehr viel Skepsis, was den Datenschutz angeht. Wir versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten.“ Auch die Videotelefonie spielt eine Rolle, das käme aber erst im zweiten Schritt.

Die Digital-Neulinge hätten allerdings genug Motivation, um den zweiten Schritt auch zu gehen. Die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln hätten den Anstoß gegeben, doch „die meisten kommen wieder und wollen mehr lernen – obwohl die Corona-Beschränkungen gelockert wurden“, sagt Möller. Das dabei das Alter nicht immer eine Rolle spielt, bewies eine 90-Jährige. „Einer unserer Mitarbeiter hat ihr alles für den Videochat eingerichtet. Sie war im Anschluss richtig begeistert – sowohl von der Technik als auch davon, ihre Urenkel zu sehen.“