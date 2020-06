Kurzentschlossene können sich noch in Kurs über Neue Musik von Dozent Grigori Pantijelew einschreiben. (Ingo Moellers)

Bremen. Rund 1000 wirklich „ältere Semester“ sind an der Bremer Uni eingeschrieben, sie belegen Veranstaltungen der Akademie für Weiterbildung. Weil es jedoch im Sommersemester 2020 für sie wegen der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltungen gibt, hat die Akademie für Weiterbildung innerhalb weniger Wochen ein umfangreiches Online-Angebot geschaffen. Und etwa die Hälfte der Seniorenstudierenden nimmt es an, besucht Vorlesungen und Seminare per Video-Konferenz und Lernplattform.

Mit Telefonaten und E-Mails hat das Team der Akademie den Senioren den Weg dahin geebnet. „Erst wenn wir bei allen Teilnehmern sicher waren, dass sie mit der Technik zurechtkommen, haben wir mit dem Kurs begonnen“, erklärt Jaroslaw Wasik, Koordinator des Seniorenstudiums an der Uni Bremen. Nun sind Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 21 Veranstaltungen eingeschrieben. Das Angebot reicht von Literatur, Geschichte, Politik, Philosophie bis zu Musik und Naturwissenschaft.

Kurzentschlossene können sich noch für den am 16. Juni 2020 startenden Kurs „Warum hört die Neue Musik nicht auf, eine Neue zu sein?“ zur Musik des 20. Jahrhunderts anmelden. Im Mittelpunkt steht die Musik des 20. Jahrhunderts mit den Werken verschiedenster Komponisten von 1908 bis 1987. Der Dozent Grigori Pantijelew war lange Zeit am Bremer Theater beschäftigt und lehrt bereits seit 2001 im Seniorenstudium an der Universität Bremen sowie an den Universitäten in Hamburg und Oldenburg. Weitere Informationen gibt es unter www.uni-bremen.de/senioren/semesterprogramm